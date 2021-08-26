Гроші МВФ варто було б використати на заходи з енергоефективності, - економіст Кушнірук
Отримані від МВФ $2,7 млрд Україна мала б скерувати на заходи з енергозбереження, а використає, найімовірніше, на погашення зовнішніх боргів
Таку позицію голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук висловив у програмі Великий ефір Василя Зими на телеканалі "Еспресо".
“Зараз ці кошти використають на погашення зовшнішніх боргів і закриття дірок. Хоча я переконаний, що ці кошти потрібно було розглядати, як окремий фінансовий ресурс, який потрібно було б використати цільовим чином”, - сказав Кушнірук.
Він запропонував варіант, який вважає найоптимальнішим.
“Найбільш ефективно — на заходи з енергозбереження. Просто взяти одну програму, заміну застарілих газових котлів у населення. У нас 7,5 млн домогосподарств мають газові котли, з них десь 6 млн мають старі котли, яким по 30-40 років, вони вкрай неефективні. Ми втрачаємо мільярди кубів газу. За моїми оцінками, ми можемо зекономити до 3 млрд кубів газу просто на реалізації цієї програми”, — додав економіст.
- 3 серпня Міжнародний валютний фонд затвердив виділення $2,7 млрд для України. Згідно з повідомленням, рішення щодо розподілу СПЗ на суму $650 млрд в рамках допомоги у відновленні світової економіки, яка постраждала внаслідок пандемії коронавірусу, ухвалила Рада директорів МВФ.
- Україна 23 серпня отримала 1,9 млрд СПЗ (спеціальні права запозичення) або близько $2,7 млрд, повідомила перша заступниця глави Нацбанку Катерина Рожкова у Facebook.
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