Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Зазначається, що у неділю очікуються короткочасні грозові дощі, та штормовий вітер у західних областях України.

За словами Діденко, температура в регіонах буде поступово знижуватися.

Штормовий вітер у неділю

Як повідомляє синоптик, 6 серпня на фоні сильної спеки в Україні південно-східний вітер може досягати штормових значень, 15-22 метрів за секунду.

"Купальник після запливів і прання на балконі висихатимуть миттєво. Але обережно під білбордами в місті та на дорогах!" - додала Діденко.

Спека у столиці

У Києві 6 серпня прогнозується +35...+37°C.

Однак, за словами Діденко, трохи допомагатиме сильний південно-східний вітер. Штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

Послаблення спеки буде у понеділок-вівторок, але на Полтавщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та в Криму висока температура ще триматиметься.