Грозові зливи, штормовий вітер та спека до +40°C: синоптик Наталка Діденко про погоду 6 серпня
У неділю, 6 серпня, в Україні очікується шалена спека до +40 °C, грозові дощі та сильний вітер. Послаблення високої температури можна чекати у понеділок, 7 серпня
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Зазначається, що у неділю очікуються короткочасні грозові дощі, та штормовий вітер у західних областях України.
За словами Діденко, температура в регіонах буде поступово знижуватися.
Штормовий вітер у неділю
Як повідомляє синоптик, 6 серпня на фоні сильної спеки в Україні південно-східний вітер може досягати штормових значень, 15-22 метрів за секунду.
"Купальник після запливів і прання на балконі висихатимуть миттєво. Але обережно під білбордами в місті та на дорогах!" - додала Діденко.
Спека у столиці
У Києві 6 серпня прогнозується +35...+37°C.
Однак, за словами Діденко, трохи допомагатиме сильний південно-східний вітер. Штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.
Послаблення спеки буде у понеділок-вівторок, але на Полтавщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та в Криму висока температура ще триматиметься.
- У п'ятницю та на вихідних синоптик прогнозувала спекотну погоду, температура повітря удень підніметься до +38 °C, а на заході та Житомирщині пройдуть дощі.
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