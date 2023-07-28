Грузини прогнали з порту Батумі лайнер з російськими туристами

Про це повідомляє видання Netgazeti.

Жителі Батумі зібрались біля круїзного лайнера, що прибув із Сочі днем раніше, о 21:00 за Києвом. Вони скандували "Російський корабель, йди на **й" та "Абхазія – це Грузія", а також принесли фотографії, що зображують Абхазію та події серпневої війни.

Присутні на пристані, де пришвартувався Astoria Grande, також виконали гімн Грузії.

Під час акції в одній із кают лайнера з'явився російський прапор, але незабаром його прибрали. Через годину після протесту Astoria Grande покинув порт.

Обурення жителів Батумі викликало і прибуття лайнера з Росії, і коментарі російських туристів на ньому. В інтерв'ю місцевим ЗМІ вони заявляли, що Росія не окупувала Грузію, "ми, як і раніше, в Радянському Союзі", а одна з туристок відкрито заявила, що відвідувала Абхазію, що є порушенням грузинського законодавства.

В Агентстві морського транспорту Грузії напередодні заявили, що прибуття круїзного лайнера Astoria Grande має комерційний характер. Лайнер зареєстрований на Сейшельських островах на ім'я компанії Goodwin Shipping Limited і не перебуває під міжнародними санкціями.