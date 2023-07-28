Грузини прогнали з порту Батумі лайнер з російськими туристами
Круїзний лайнер Astoria Grande, на борту якого перебували російські туристи, відплив із Батумі під тиском місцевих протестувальників на два дні раніше від графіка
Про це повідомляє видання Netgazeti.
Жителі Батумі зібрались біля круїзного лайнера, що прибув із Сочі днем раніше, о 21:00 за Києвом. Вони скандували "Російський корабель, йди на **й" та "Абхазія – це Грузія", а також принесли фотографії, що зображують Абхазію та події серпневої війни.
Присутні на пристані, де пришвартувався Astoria Grande, також виконали гімн Грузії.
Під час акції в одній із кают лайнера з'явився російський прапор, але незабаром його прибрали. Через годину після протесту Astoria Grande покинув порт.
Обурення жителів Батумі викликало і прибуття лайнера з Росії, і коментарі російських туристів на ньому. В інтерв'ю місцевим ЗМІ вони заявляли, що Росія не окупувала Грузію, "ми, як і раніше, в Радянському Союзі", а одна з туристок відкрито заявила, що відвідувала Абхазію, що є порушенням грузинського законодавства.
В Агентстві морського транспорту Грузії напередодні заявили, що прибуття круїзного лайнера Astoria Grande має комерційний характер. Лайнер зареєстрований на Сейшельських островах на ім'я компанії Goodwin Shipping Limited і не перебуває під міжнародними санкціями.
- Нагадаємо, 11 травня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого візовий режим для громадян Грузії припинить діяти з 15 травня 2023 року. Між країнами також відновлять авіаперевезення. ЄС закликав Грузію не пускати російські літаки на свою територію.
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- У Грузії опозиція обіцяє зустріти перший рейс із Москви акцією протесту.
- 19 травня Агентство цивільної авіації Грузії видало дозвіл на польоти ще одному російському авіаперевізнику – Red Wings.
- 27 липня президентка Грузії засудила передачу РФ "владою" окупованої Абхазії аеропорту Сухумі.
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