Грузія на запит ФБР передала США російського хакера
Прокуратура Грузії повідомила про екстрадицію до США російського хакера, затриманого чотири місяці тому в Кобулеті
Про це повідомляють "Новини-Грузія".
ФБР заявило його у розшук у справі про злом комп'ютерних систем у 2016-2019 роках.
Створивши вірус та поширивши його у Флориді, обвинувачений знімав дані з комп'ютерів та передавав їх іншим особам. За це він отримав близько мільйона ларі (близько $380 000).
Раніше ТБ "Руставі 2" повідомляло, що це Дар Панков, він працював під ніком "дип хакер".
Екстрадицію обвинуваченого в США було визнано допустимою Тбіліським міським судом.
Мін'юст США підкреслив успішну та плідну співпрацю з Грузією, прокуратура Грузії у відповідь висловила готовність до спільної боротьби зі злочинністю.
- Нагадаємо, 2 березня "кіберармія" Росії здійснила чергову атаку на медіа в Україні. Зокрема вони намагалася захопити радіо FM Галичина.
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