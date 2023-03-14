Грузія на запит ФБР передала США російського хакера

Про це повідомляють "Новини-Грузія".

ФБР заявило його у розшук у справі про злом комп'ютерних систем у 2016-2019 роках.

Створивши вірус та поширивши його у Флориді, обвинувачений знімав дані з комп'ютерів та передавав їх іншим особам. За це він отримав близько мільйона ларі (близько $380 000).

Раніше ТБ "Руставі 2" повідомляло, що це Дар Панков, він працював під ніком "дип хакер".

Екстрадицію обвинуваченого в США було визнано допустимою Тбіліським міським судом.

Мін'юст США підкреслив успішну та плідну співпрацю з Грузією, прокуратура Грузії у відповідь висловила готовність до спільної боротьби зі злочинністю.