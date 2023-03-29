Губернатор Бєлгородської області заявив про обстріл села: є пошкодження і проблеми з електропостачанням
29 березня російський губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про обстріл села Черемошне, унаслідок цього пошкоджена електрика
Про це заявив Гладков у телеграмі.
Станом на 17:40 російський губернатор пише: "Наразі триває обстріл села Черемошне Бєлгородського району".
Повідомляється, що є пошкодження електромереж у кількох населених пунктах регіону.
Аварійні служби мають перепідключення росіян на резервні джерела живлення.
За попередніми даними, постраждалих немає.
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