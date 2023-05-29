Губернатор Брянської області закликав приєднати Харківщину до РФ
Губернатор Брянської області В'ячеслав Гладков закликав приєднати Харківщину до Росії, аби припинилися обстріли його регіону
Це Гладков заявив у інтерв'ю одному з російських пропагандистських телеканалів.
За його словами, аби розв'язувати проблему безпеки Брянської області, до неї необхідно приєднати Харківщину.
"Харків приєднати до Білгородської області. Це найкращий спосіб вирішення проблем обстрілів Білгородської області – Харківська область", – сказав Гладков.
Він пожалівся, що Брянська область фактично живе в умовах війни, а окрім нещодавнього рейду Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії", до області нібито заходили п'ять диверсійно-розвідувальних груп.
"Ми живемо в умовах фактичної війни. Подобається комусь, не подобається - вона йде. Противник заходить, у нас заходили до останніх подій у Грайвороні п'ять ДРГ", - розповів Гладков.
- 22 травня легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус заявили, що звільнили населені пункти Козинку та Гора-Подол Бєлгородської області у рамках створення демілітаризованої зони на кордоні з РФ, а до Грайворона зайшли передові загони. В регіоні запровадили режим контртерористичної операції та евакуювали ядерні боєприпаси.
- 22 травня в росЗМІ з'явилася інформація, що в Бєлгороді зафіксовано прильоти в адміністративні споруди, зокрема в будівлі ФСБ та МВС, також повідомляли про удари безпілотників по адмінбудівлях у Грайвороні та Борисівці.
- 23 травня у Бєлгородській області скасували режим контртерористичної операції. Після цього у міноборони РФ заявили про нібито знищення 70 "терористів". РДК стверджує, що не має втрат.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.11
Купівля 37.11Продаж 37.63
-
EUR
Купівля 40.01Продаж 40.85
- Актуальне
- Важливе