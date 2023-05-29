Це Гладков заявив у інтерв'ю одному з російських пропагандистських телеканалів.

За його словами, аби розв'язувати проблему безпеки Брянської області, до неї необхідно приєднати Харківщину.

"Харків приєднати до Білгородської області. Це найкращий спосіб вирішення проблем обстрілів Білгородської області – Харківська область", – сказав Гладков.

Він пожалівся, що Брянська область фактично живе в умовах війни, а окрім нещодавнього рейду Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії", до області нібито заходили п'ять диверсійно-розвідувальних груп.

"Ми живемо в умовах фактичної війни. Подобається комусь, не подобається - вона йде. Противник заходить, у нас заходили до останніх подій у Грайвороні п'ять ДРГ", - розповів Гладков.