Гуменюк: На південно-східному напрямку ворог активізував стратегічну авіацію, що може свідчити про підготовку до ракетних ударів
Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, капітан 1-го рангу, зазначила, що противник намагається розподіляти між артилерією та авіацією напрямки головних ударів
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"На півдні України у противника логістика існує, але вона дуже ускладнена та уповільнена. В умовах стрімкого розвитку бойових подій, така логістика не відповідає тим потребам, яке має вороже військо", - зауважила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.
Наталя Гуменюк додала, що у загарбників є морально-психологічні складнощі, тому що не отримуючи матеріальну підтримку, вони втрачають і моральну.
"Зараз ми бачимо, що вороги піднакопичили боєкомплект, переформатували боєпостачання і намагаються розподіляти напрямки головних ударів між артилерією та авіацією. Вони зараз активніше залучають тактичну авіацію на південному сході, де дуже потужно працюють керовані авіабомби. Також зараз ми бачимо і певну активність стратегічної авіації, що може свідчити про підготовку до майбутніх ракетних ударів", - підсумувала Гуменюк.
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