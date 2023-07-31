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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Гуменюк: На південно-східному напрямку ворог активізував стратегічну авіацію, що може свідчити про підготовку до ракетних ударів
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Гуменюк: На південно-східному напрямку ворог активізував стратегічну авіацію, що може свідчити про підготовку до ракетних ударів

31 липня, 2023 понедiлок
08:27
Війна з Росією Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України

Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, капітан 1-го рангу, зазначила, що противник намагається розподіляти між артилерією та авіацією напрямки головних ударів

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"На півдні України у противника логістика існує, але вона дуже ускладнена та уповільнена. В умовах стрімкого розвитку бойових подій, така логістика не відповідає тим потребам, яке має вороже військо", - зауважила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.

Наталя Гуменюк додала, що у загарбників є морально-психологічні складнощі, тому що не отримуючи матеріальну підтримку, вони втрачають і моральну.

"Зараз ми бачимо, що вороги піднакопичили боєкомплект, переформатували боєпостачання і намагаються розподіляти напрямки головних ударів між артилерією та авіацією. Вони зараз активніше залучають тактичну авіацію на південному сході, де дуже потужно працюють керовані авіабомби. Також зараз ми бачимо і певну активність стратегічної авіації, що може свідчити про підготовку до майбутніх ракетних ударів", - підсумувала Гуменюк.

Україна
російська армія
ракетний удар
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