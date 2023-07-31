Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"На півдні України у противника логістика існує, але вона дуже ускладнена та уповільнена. В умовах стрімкого розвитку бойових подій, така логістика не відповідає тим потребам, яке має вороже військо", - зауважила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.

Наталя Гуменюк додала, що у загарбників є морально-психологічні складнощі, тому що не отримуючи матеріальну підтримку, вони втрачають і моральну.

"Зараз ми бачимо, що вороги піднакопичили боєкомплект, переформатували боєпостачання і намагаються розподіляти напрямки головних ударів між артилерією та авіацією. Вони зараз активніше залучають тактичну авіацію на південному сході, де дуже потужно працюють керовані авіабомби. Також зараз ми бачимо і певну активність стратегічної авіації, що може свідчити про підготовку до майбутніх ракетних ударів", - підсумувала Гуменюк.