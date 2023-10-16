ГУР: Рух опору на ТОТ тісно координує свою діяльність з Силами безпеки та оборони

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"



"Рух опору на тимчасово окупованих територіях України тісно координує свою діяльність з Силами безпеки та оборони. Зокрема, з ГУР МОУ та ССО, які за відповідним законом теж відповідальні за координацію Руху опору. Інформаційне висвітлення про роботу наших партизанів відбувається тоді, коли це необхідно. Лише в таких випадках ми таку інформацію верифікуємо та підтверджуємо", - розповів Юсов.



Представник ГУР МОУ наголосив, що українці продовжують чинити опір окупантам на ТОТ.



"Я розумію, що окремі експерти, які спираються на публічні джерела та власні міркування, можуть давати різні оцінки й узагальнення. Проте хочу наголосити, що в даній ситуації все під контролем. Висвітлення роботи Руху опору також проводиться для того, щоб дати зрозуміти дорогу, що вони не здатні блокувати в сучасному світі реальний стан речей. Зокрема, що українці на ТОТ чинять ефективний опір окупантам", - додав він.

4 жовтня агенти партизанського руху "Атеш" виявили секретний військовий склад російських військ біля тимчасово окупованого Сімферополя

10 жовтня у Центрі нацспротиву повідомили, що у тимчасово окупованому місті Мелітополь Запорізької області, члени руху спротиву С.Р.О.К. взяли на себе відповідальність за написи "200", які з’явилися на квартирах, де проживають російські військові та "поліціянти"

