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Пишуть на стінах "200": партизани в Мелітополі "позначають" квартири окупантів

10 жовтня, 2023 вiвторок
12:56
Війна з Росією На фото: позначки

У тимчасово окупованому місті Мелітополь Запорізької області, члени руху спротиву С.Р.О.К. взяли на себе відповідальність за написи "200", які з’явилися на квартирах, де проживають російські військові та "поліціянти"

Про це інформує Центр нацспротиву.

У Мелітополі на квартирах, в які заселились рашисти та псевдополіціянти, з’явилися написи "200". Таким чином партизани натякають, що ворог буде вивезений з української землі, як "вантаж 200". Йдеться про умовне позначення в армії при перевезенні тіла загиблого військового.

На фото: позначкиНа фото: позначкиНа фото: позначки

Члени руху спротиву С.Р.О.К. заявили, що це їхня робота і закликали громадян долучитися до так званого челенджу та маркувати квартири окупантів.

За словами представників, ця акція є частиною ширшої кампанії протесту проти окупації.
 

На фото: позначкиНа фото: позначки

Фото: Центр нацспротиву

Довідково. С.Р.О.К. (скорочення від "Смерть російським окупантам та колаборантам") - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, створений місцевими активістами унаслідок військового вторгнення РФ.

Детальна інформація про допомогу руху опору.

  • 19 вересня Стратком ЗСУ оприлюднив відео влучання ЗСУ по штабу російських військ поблизу тимчасово окупованого Мелітополя.
  • Унаслідок удару ЗСУ та СБУ 21 вересня по базі окупантів у тимчасово окупованому Мелітополі поранено двох командирів ворога, ще 10 росіян загинуло.
Новини
Мелітополь
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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