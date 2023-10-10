Пишуть на стінах "200": партизани в Мелітополі "позначають" квартири окупантів

Про це інформує Центр нацспротиву.

У Мелітополі на квартирах, в які заселились рашисти та псевдополіціянти, з’явилися написи "200". Таким чином партизани натякають, що ворог буде вивезений з української землі, як "вантаж 200". Йдеться про умовне позначення в армії при перевезенні тіла загиблого військового.

Члени руху спротиву С.Р.О.К. заявили, що це їхня робота і закликали громадян долучитися до так званого челенджу та маркувати квартири окупантів.

За словами представників, ця акція є частиною ширшої кампанії протесту проти окупації.



Фото: Центр нацспротиву

Довідково. С.Р.О.К. (скорочення від "Смерть російським окупантам та колаборантам") - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, створений місцевими активістами унаслідок військового вторгнення РФ.

Детальна інформація про допомогу руху опору.