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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією HIMARS і партизанський рух на Херсонщині змусять росіян зробити ще один "жест доброї волі", - військовий експерт Мусієнко
Ексклюзив

HIMARS і партизанський рух на Херсонщині змусять росіян зробити ще один "жест доброї волі", - військовий експерт Мусієнко

27 липня, 2022 середа
14:27
війна з Росією HIMARS

Директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що успішне використання американських систем HIMARS та M270 і партизанський рух на Херсонщині змусять російських окупантів зробити ще один "жест доброї волі"

Експерт поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Системи HIMARS та діяльність українців у підпіллі на Півдні призведуть до того, що російські війська будуть змушені вчинити черговий "жест доброї волі" - відійти на лівий берег Херсонщини й там укріплювати позиції. Збройними силами України активно використовуються системи M142 HIMARS та M270 MLRS. Уже стало очевидним, що системи ППО, які є на озброєнні в Росії, нічого не можуть вдіяти. Яскравим свідченням того є постійні удари ЗСУ по Антонівському мосту, який прикривається російськими системи протиповітряної оборони", - зазначив Мусієнко.

Військовий експерт додав, що на додачу до вмілого використання точної західної артилерії, життя російським окупантам псують і українці, які тимчасово перебувають в окупації. 

"Велика кількість нелояльного населення до російських окупантів на Півдні, як у самому Херсоні, так і в області, кошмарять окупантів. Українці проводять акції з підривів колаборантів, з перешкоджання їхньої діяльності, проводять агітацію за Україну. Все це формує надзвичайно потужний вогнево-психологічний удар. Адже зараз досить сильно ці фактори тиснуть на угруповання російських військ на Херсонщині. Кількість дезертирів серед росіян як на Півдні, так і Сході України буде зростати. Відповідно падатиме моральний дух. На додачу, не зможе вчасно підійти допомога та озброєння", - наголосив Олександр Мусієнко

  • 19 липня ЗСУ вдарили по ворожих позиціях поблизу Антонівського мосту в тимчасово окупованому Херсоні, який є стратегічно важливим для російських військових. Експерт Defense Express Рябих в ефірі Еспресо заявив, що знищення Антонівського мосту може призвести до знищення великого угруповання російських військ на Херсонщині.
  • 27 липня українські військові підтвердили удари по Антонівському мосту в Херсоні. 
  • Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав російських окупантів залишити Херсон після нового удару по мосту через Дніпро.

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Херсон
ЗСУ
Херсонщина
окуповані території
окупанти
ракетний удар
зброя для України
HIMARS
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