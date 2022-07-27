Експерт поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Системи HIMARS та діяльність українців у підпіллі на Півдні призведуть до того, що російські війська будуть змушені вчинити черговий "жест доброї волі" - відійти на лівий берег Херсонщини й там укріплювати позиції. Збройними силами України активно використовуються системи M142 HIMARS та M270 MLRS. Уже стало очевидним, що системи ППО, які є на озброєнні в Росії, нічого не можуть вдіяти. Яскравим свідченням того є постійні удари ЗСУ по Антонівському мосту, який прикривається російськими системи протиповітряної оборони", - зазначив Мусієнко.

Військовий експерт додав, що на додачу до вмілого використання точної західної артилерії, життя російським окупантам псують і українці, які тимчасово перебувають в окупації.

"Велика кількість нелояльного населення до російських окупантів на Півдні, як у самому Херсоні, так і в області, кошмарять окупантів. Українці проводять акції з підривів колаборантів, з перешкоджання їхньої діяльності, проводять агітацію за Україну. Все це формує надзвичайно потужний вогнево-психологічний удар. Адже зараз досить сильно ці фактори тиснуть на угруповання російських військ на Херсонщині. Кількість дезертирів серед росіян як на Півдні, так і Сході України буде зростати. Відповідно падатиме моральний дух. На додачу, не зможе вчасно підійти допомога та озброєння", - наголосив Олександр Мусієнко

19 липня ЗСУ вдарили по ворожих позиціях поблизу Антонівського мосту в тимчасово окупованому Херсоні, який є стратегічно важливим для російських військових. Експерт Defense Express Рябих в ефірі Еспресо заявив, що знищення Антонівського мосту може призвести до знищення великого угруповання російських військ на Херсонщині.

27 липня українські військові підтвердили удари по Антонівському мосту в Херсоні.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав російських окупантів залишити Херсон після нового удару по мосту через Дніпро.

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