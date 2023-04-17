Hubble показав спіральну галактику з перемичкою у сузір’ї Риби
Космічний телескоп NASA/ESA Hubble показав спіральну галактику з перемичкою UGC 678, що знаходиться у сузір’ї Риби
Про це повідомляє обсерваторія.
Зазначається, що виняткова галактика розташована на відстані близько 260 мільйонів світлових років від Землі.
У дописі повідомляється, що як і люди, зірки мають природний життєвий цикл; вони народжуються, ростуть і, зрештою, старіють і вмирають. Вивчення цього життєвого циклу зірок, який зазвичай називають еволюцією зірок, є важливою темою для астрономів.
Кінець життя зірок може бути відзначений справді разючими подіями, включаючи титанічні вибухи наднових, створення нейтронних зірок неймовірної щільності та навіть народження чорних дір.
Також додається, що UGC 678 нещодавно виявилося місцем проведення однієї з цих подій; у 2020 році телескоп Hubble, який сканував нічне небо в пошуках небезпечних астероїдів, виявив докази величезного вибуху наднової зірки в цій галактиці.
Спіральні галактики з перемичкою означають, що їхні спіральні рукави випромінюються з центральної перемички з газом та зірками.
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