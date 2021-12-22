Ігор Сирота: “Укргідроенерго” готове вводити нові потужності, щоб зменшити залежність енергосистеми від вугілля та газу

Потужність нового агрегату становить 324 МВт. Запуск дозволить суттєво зменшити дефіцит регулюючих потужностей, які зараз становлять 2500 МВт. Про це в програмі “Energo LIVE” на телеканалі “Еспресо” повідомив генеральний директор ПрАТ “Укргідроенерго” Ігор Сирота.

“Це значний ресурс, який потрібен якраз сьогодні – адже це економія вугілля. Для цього гідроакумулюючого ресурсу не потрібно додаткових обсягів води. Адже є нижній резервуар і верхній резервуар. Він використовує один і той самий об’єм води. Це надзвичайно економічний і надійний аварійний резерв, який потрібен нашій енергетичній систему, Ну, хоча б ще 2000 МВт”, - зазначив Ігор Сирота

З його слів, уже наприкінці січня чи початку лютого будуть закладені наріжні камені у будівництво агрегатів №5,№6 та №7 Дністровської ГАЕС. У перспективі це дозволить покрити існуючий попит на пікову потужність в ОЕС України до 2035 року. А також сприятиме інтеграції української енергосистеми до об’єднаної енергосистеми країн Європейського Союзу ENTSO-E.