Ігор Сирота: “Укргідроенерго” готове вводити нові потужності, щоб зменшити залежність енергосистеми від вугілля та газу
Першим кроком став запуск 22 грудня 2021 року на День енергетика агрегату №4 Дністровської гідроакумулюючої електростанції
Потужність нового агрегату становить 324 МВт. Запуск дозволить суттєво зменшити дефіцит регулюючих потужностей, які зараз становлять 2500 МВт. Про це в програмі “Energo LIVE” на телеканалі “Еспресо” повідомив генеральний директор ПрАТ “Укргідроенерго” Ігор Сирота.
“Це значний ресурс, який потрібен якраз сьогодні – адже це економія вугілля. Для цього гідроакумулюючого ресурсу не потрібно додаткових обсягів води. Адже є нижній резервуар і верхній резервуар. Він використовує один і той самий об’єм води. Це надзвичайно економічний і надійний аварійний резерв, який потрібен нашій енергетичній систему, Ну, хоча б ще 2000 МВт”, - зазначив Ігор Сирота
З його слів, уже наприкінці січня чи початку лютого будуть закладені наріжні камені у будівництво агрегатів №5,№6 та №7 Дністровської ГАЕС. У перспективі це дозволить покрити існуючий попит на пікову потужність в ОЕС України до 2035 року. А також сприятиме інтеграції української енергосистеми до об’єднаної енергосистеми країн Європейського Союзу ENTSO-E.
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