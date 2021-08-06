Ігри в Токіо: велогонщиця Старікова блискуче вийшла в 1/8 фіналу Олімпіади-2020
Українка Олена Старікова виграла свій заїзд в 1/16 фіналу турніру з велотреку на Олімпіаді-2020
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Олена Старікова виграла свій заїзд в 1/16 фіналу у дисципліні велотреку - спринт. Українка зуміла обігнати представницю Австралії Елісе Ендрюс і вийшла в 1/8 фіналу. Фінальні стадії спринту пройдуть 7 серпня.
Інша українка Любов Басова вилетіла зі змагань, програвши у втішному заїзді за вихід в 1/16 фіналу.
За 14 змагальних днів Олімпіади-2020 Україна здобула 13 медалей. Золото у категорії до 87 кг виграв борець Жан Беленюк. У ще одного представника греко-римського стилю Парвіза Насібова срібна медаль у вазі до 67 кг. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Каратистка Анжеліка Терлюга посіла друге місце у ваговій категорії до 55 кг.
Борчиня Алла Черкасова здобула бронзу Олімпійських ігор у Токіо у категорії до 68 кг, а Ірина Коляденко посіла третє місце в категорії до 62 кг. Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета, тенісистка Еліна Світоліна та Людмила Лузан у веслуванні на каное.
Крім цього, щонайменше срібну нагороду Україні гарантував боксер Олександр Хижняк, який вийшов до фіналу в категорії до 75 кг.
- 6 серпня українська каратистка Аніта Серьогіна не змогла кваліфікуватися у півфінал Олімпіади-2020.
- Після цього український стрибун у воду Олексій Середа впевнено пройшов до півфіналу Олімпійських ігор.
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