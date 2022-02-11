Її випустили з в'язниці, - тренер збірної України з біатлону про одужання олімпійської чемпіонки від коронавірусу

Про це він повідомив в етері телеканалу "UA: Перший".



Велепець також відзначив, що Білосюк (Підгрушну) утримували на самоізоляції не в найкращих умовах.



"Її випустили з в'язниці, так би мовити. Вона прийшла підтримати дівчат перед спринтом як капітан. Завтра проведе перше тренування і сподіваємося, що на естафеті вона зможе показати найсильнішу форму", - сказав головний тренер збірної України з біатлону Урош Велепець.



Олена Білосюк захворіла на коронавірус перед відкриттям Олімпіади в Пекіні. Після цього українка перебувала на самоізоляції в готелі.



Білосюк вже перебуває у розташуванні збірної України з біатлону. У нашої команди тепер є 4 здорові біатлоністи, а це саме та кількість, яка потрібно для виступу на естафеті на Олімпіаді-2022 у Пекіні.



Члени збірної України Дар'я Блашко, Михайло Гуменяк, Ігор Ященко та Юрай Санітра, які в Пекіні здали позитивні тести на COVID-19, досі перебувають на самоізоляції.



Олена Білосюк є олімпійською чемпіонкою - 2014 в естафеті.

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