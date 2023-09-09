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Ілон Маск може мати руйнівний вплив на світову політику, - професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг

9 вересня, 2023 субота
22:46
Новини Дональд Трамп

Роль Ілона Маска надзвичайно негативна у світовій політиці. США мають запобігти його руйнівним намірам

Про це заявив професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг в етері телеканалу "Еспресо".

"Ілон Маск може мати абсолютно руйнівний вплив на світову політику. Він не погодив включення сервісу Starlink, щоб він діяв над Кримом, з метою вразити Російський Чорноморський флот українськими дронами. Я би порівняв ставлення його політики до політики Трампа, коли останній мав у Гельсінкі зустріч з Путіним і намагався сподобатись йому", - заявив професор Нью-Йоркського університету.

За його словами, Маск грає навіть більш руйнівну роль. Трамп, все ж таки, був президентом, у нього були певні рамки, в яких міг діяти. Для Маска ж рамок немає.

"Його прихильність до диктаторів, як Путін, така сама як у Трампа. США як державі треба подбати про те, щоб щось з цим робити", - зазначив Айзенберг.

Роль Маска буде ще більш руйнівною, якщо в нього не буде конкурентів і законодавчих рамок, які будуть обмежувати те, що він робить.

"Маск не може стати президентом США, бо він не народився в США. Але його вплив на американську, світову політику та на події в світі може бути дуже руйнівним. В чинному Конгресі, я думаю, що це зробити нереально. Республіканській більшості буде завжди подобатись те, що робить Маск", - вважає Ігор Айзенберг.

  • Нагадаємо, Генпрокурор Нью-Йорка звинуватила Трампа у завищенні статків на $3,6 млрд

  • 2 жовтня має розпочатися ще один суд проти колишнього президента США Дональда Трампа, однак прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс закликав суд визнати його шахраєм ще до слухань

Україна
політика
Війна з Росією
Ілон Маск
США
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