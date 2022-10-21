Ілон Маск планує скоротити 75% співробітників Твіттеру в разі успішного закриття угоди
Засновник компанії SpaceX Ілон Маск планує звільнити до 75% співробітників Twitter Inc., якщо все ж зможе купити соціальну мережу
Про це повідомляє The Washington Post.
За словами видання, Маск, у разі успішного закриття угоди, планує скоротити штат співробітників компанії Twitter Inc. до дещо більше ніж 2 тис. людей. Вони сформують основний кістяк команди, яка й буде надалі займатися соцмережею.
Утім навіть якщо Маск не стане власником компанії Twitter Inc., на компанію все одно очікують значні скорочення. Так, теперішнє керівництво компанії до кінця цього року планувало скоротити на 800 млн доларів заробітну плату працівникам. Це означає, що планується звільнення щонайменше чверті працівників Twitter Inc.
Не зважаючи на це, плани Маска вважають такими, що поставлять під загрозу користувачів соціальної мережі. На думку спеціаліста з обробки даних Едвіна Чена, ці скорочення призведуть до масштабних хакерських атак. Сам Маск не коментував ці заяви.
Очікується, що Twitter Inc. та Ілон Маск завершать купівлю угоди до наступної п'ятниці, 28 жовтня.
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