Імперську хворобу росіян потрібно вибивати палицею, - Фейгін
Російський опозиційний громадський і політичний діяч, юрист та блогер Марк Фейгін вважає, що росіянам "потрібна палиця", щоб "вибити" імперське мислення
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Російський паспорт вже зараз, як звинувачення. Те, що робить режим Путіна не відокремлюється від російського народу і російського мислення. Він не відшаровується самим народом і самою владою. Це навіть культивується і вважається, що нехай наш паспорт такий, який він є. Під паспортом ми розуміємо все, що мається на увазі під російським та Росією. Цю проблему вже зараз потрібно вирішувати, а не потім, коли ми позбудемося Путіна. Цієї можливості може і не бути після Путіна", - зауважив Фейгін.
Російський опозиційний громадський і політичний діяч також додав, що потрібно зараз створити передумови щодо очищення Росії, тому що може бути пізно.
"Доведеться змінювати російський паспорт на китайський. І вже не треба буде чекати, що російський паспорт потрібно буде очищати, вже не буде чого очищати. Зникне початок суб'єктності. У російському суспільстві цього розуміння немає, маю на увазі суспільство, яке вільне й опозиційно налаштоване до цієї влади. Їм здається, що це маленька косметична робота – прибери Путіна і все стане добре. Російському народу потрібна палиця, потрібно ціпком вибити імперське мислення. 99% росіян вважають, що залишаться імперською нацією. Якщо російська людина не хоче від цього відучитися - її потрібно від цього відучити", - наголосив Фейгін.
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