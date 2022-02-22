Індекси і рубль на фінансовому ринку РФ продовжують падати через визнання Росією "Л/ДНР"
У вівторок, 22 лютого, індекси на фінансовому ринку РФ падають через офіційне визнання Москвою окупації ОРДЛО
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на дані Московської біржі.
Рублевий індекс Московської біржі впав на 4%, доларовий індекс РТС обвалився на 5%. Курс долара перевищив 80 рублів.
Поштовхом до падіння стала заява голови комітету Держдуми у справах СНД Леоніда Калашнікова про ймовірне визнання ОРДЛО в межах Донецької та Луганської областей. Пізніше Держдума спростувала цю заяву.
Як пише ТАСС, Банк Росії оголосив про заходи підтримки фінансового ринку. Регулятор вирішив надати фінустановам послаблення з переоцінки цінних паперів та зафіксувати курс для розрахунку нормативів.
"Банк Росії буде стежити за розвитком ситуації на фінансових ринках і готовий реалізовувати додаткові заходи з метою підтримки фінансової стабільності", - зазначили у пресслужбі банку.
Після заяви ЦБ РФ падіння на ринку уповільнилося.
- Нагадаємо, 21 лютого російський ринок акцій обвалився на тлі повідомлень про ситуацію на Сході України - індекс Московської біржі впав нижче 3270 пунктів та оновив мінімум з 25 січня.
- 22 лютого Голова комітету Держдуми у справах СНД Калашніков заявив, що РФ планує визнати "Л/ДНР" у межах областей, у комітеті Держдуми з міжнародних справ спростували це.
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