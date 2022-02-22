Індекси і рубль на фінансовому ринку РФ продовжують падати через визнання Росією "Л/ДНР"

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на дані Московської біржі.



Рублевий індекс Московської біржі впав на 4%, доларовий індекс РТС обвалився на 5%. Курс долара перевищив 80 рублів.



Поштовхом до падіння стала заява голови комітету Держдуми у справах СНД Леоніда Калашнікова про ймовірне визнання ОРДЛО в межах Донецької та Луганської областей. Пізніше Держдума спростувала цю заяву.





Як пише ТАСС, Банк Росії оголосив про заходи підтримки фінансового ринку. Регулятор вирішив надати фінустановам послаблення з переоцінки цінних паперів та зафіксувати курс для розрахунку нормативів.



"Банк Росії буде стежити за розвитком ситуації на фінансових ринках і готовий реалізовувати додаткові заходи з метою підтримки фінансової стабільності", - зазначили у пресслужбі банку.



Після заяви ЦБ РФ падіння на ринку уповільнилося.

Нагадаємо, 21 лютого російський ринок акцій обвалився на тлі повідомлень про ситуацію на Сході України - індекс Московської біржі впав нижче 3270 пунктів та оновив мінімум з 25 січня.

22 лютого Голова комітету Держдуми у справах СНД Калашніков заявив, що РФ планує визнати "Л/ДНР" у межах областей, у комітеті Держдуми з міжнародних справ спростували це.