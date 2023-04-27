Про це він розповів в етері Еспресо.

"За різними оцінками в озброєнні Індії саме радянсько-російські військові техніка, спорядження, боєприпаси займають від 60% до 85%. Для Кремля Делі є одним з найбільших клієнтів у закупівлі озброєння. Індія все закуповувала у Росії: літаки, танки, БМП, артилерію, підводні човни, протикорабельні ракети, вертольоти, засоби ППО, також спеціально було побудоване в Індії спільне підприємство з виробництва автоматів АК-203. Тобто обороноздатність збройних сил Індії, які мають велику чисельність розміром у 1,2 млн осіб, гарантує радянське або російське озброєння. Індія – одна з найбільш залежних у світі країн від російського озброєння", - сказав військовий експерт.

Олег Катков додав, що, відповідно, виникають питання: як далі обслуговувати, модернізовувати, брати запчастини, боєприпаси до цих систем з РФ? Індія опинилася у ситуації, коли її збройні сили перетворюються на "гарбуз", а вся техніка на брухт у середньостроковій перспективі.

"Чи може РФ забирати в Індії озброєння? Скоріш за все відповідь буде негативною, бо Індія зараз не у тому стані, аби продавати зброю на експорт. До речі, я не пам'ятаю жодного військового контракту, коли Індія щось експортувала, бо навпаки там тільки акумулюється озброєння через присутність проблем, наприклад, з Китаєм чи високогірним регіоном Ладакх, чи Пакистаном. Відповідно, Індія точно не у тому стані, щоб продавати або передавати озброєння, а тим більше при реакції Заходу. Щобільше, Індія намагається дистанціюватися від російського озброєння, наприклад, був розірваний контракт з РФ на вертольоти Мі-17, однак деякі спільні проєкти продовжують запускати", - зауважив Катков.