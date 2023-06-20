Індія вдруге б'є рекорд авіазакупівлі: IndiGo замовила в Airbus 500 літаків
Французька компанія Airbus SE отримала найбільше замовлення в історії авіації - на 500 літаків - від найбільшої індійської авіакомпанії IndiGo
Про це повідомляє Bloomberg.
Угода перевершила попередній рекорд, встановлений у лютому, коли авіакомпанія Air India Ltd. придбала 470 літаків у Airbus і Boeing Co.
"Ніхто ніколи не робив замовлення такого масштабу. Це свідчить про потенціал індійської авіації та амбіції, які має IndiGo", — сказав головний виконавчий директор IndiGo Пітер Елберс.
Він висловив упевненість, що в Індії є попит, який дозволить компенсувати таке масштабне розширення потужностей, оскільки індійський середній клас відкриває для себе авіаперельоти.
Зазначається, що уряд Індії заохочує авіакомпанії експлуатувати більше літаків на далекі відстані, при цьому вкладаючи 12 мільярдів доларів у будівництво аеропортів.
Індія, яка нещодавно випередила Китай як найбільш густонаселена країна у світі, пропонує авіакомпаніям величезний потенціал для зростання.
Як відомо, зараз у Ле-Бурже (Франція) проходить найбільший у світі авіасалон.
- Нагадаємо, в середині лютого авіаперевізник Air India замовив у Airbus та Boeing рекордні 470 літаків, до цього найбільшою була закупівля 460 лайнерів American Airlines у 2011 році.
- Також напередодні на виставці Ле-Бурже Макрон вперше публічно оголосив, що франко-італійські системи ППО SAMP/T уже розгорнуті в Україні.
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