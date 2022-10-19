Індія закликала своїх громадян їхати з України

Про це повідомило посольство Індії в Україні.

"Зважаючи на погіршення ситуації з безпекою та недавню ескалацію бойових дій в Україні, громадянам Індії не рекомендується їздити в Україну. Громадянам Індії, в тому числі студентам, які зараз перебувають в Україні, рекомендовано покинути Україну якнайшвидше доступними засобами", - йдеться у повідомленні.

10 та 11 жовтня Україна зазнала масованого ракетного обстрілу.

18 жовтня росіяни обстріляли енергетичну інфраструктуру Києва, Житомира та Дніпра.