Індія закликала своїх громадян їхати з України
Посольство Індії закликало співгромадян їхати з України у зв'язку "погіршенням ситуації з безпекою та ескалацією бойових дій"
Про це повідомило посольство Індії в Україні.
"Зважаючи на погіршення ситуації з безпекою та недавню ескалацію бойових дій в Україні, громадянам Індії не рекомендується їздити в Україну. Громадянам Індії, в тому числі студентам, які зараз перебувають в Україні, рекомендовано покинути Україну якнайшвидше доступними засобами", - йдеться у повідомленні.
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