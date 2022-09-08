Індонезія готова організувати зустріч Зеленського і Путіна на саміті G20, - посол країни Таварес
Індонезія готова організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна на полях саміту G20
Про це заявив посол Індонезії в РФ Хосе Таварес.
"Це було б відмінно - майданчик є. Якби вони використовували цей майданчик, це було б відмінно, і Індонезія готова посприяти в цьому питанні", - сказав посол.
При цьому він додав, що Індонезія підтримує зусилля Туреччини щодо переговорів, які проходили раніше.
"Ми сподіваємося, що якщо вони захочуть використовувати для зустрічі майданчик саміту G20 на Балі, то чому б і ні? Це прекрасна можливість", - додав посол.
- 18 серпня президент Туреччини Реджеп Ердоган після зустрічі із Зеленським та Генсекретарем ООН сказав, що війна РФ в Україні має завершитись за столом перемовин і додав, що учасники зустрічі поділяють його думку.
- Водночас Володимир Зеленський під час брифінгу сказав, що переговори з Росією будуть можливі лише за умови якщо окупанти залишать територію України.
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