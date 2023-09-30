Інфляція в зоні євро стала найнижчою з 2021 року

Про це пише Reuters.

Зазначається, що згідно з опублікованими даними Євростату, споживчі ціни в 20 країнах, що використовують євро, у вересні зросли на 4,3%, проти 5,2% у серпні, що є найнижчим показником з жовтня 2021 року.

"Ці цифри підтверджують думку про те, що процентні ставки, ймовірно, досягли свого піка в поточному циклі посилення жорсткості монетарної політики", – йдеться в повідомленні.

Крім того, інфляція знизилася в усіх цінових категоріях, а ціни на енергоносії продовжували падати п'ятий місяць поспіль.

Додається, що інфляція в єврозоні ненадовго досягла двозначного показника восени минулого року на тлі поєднання стрімкого зростання цін на енергоносії, постпандемічних перешкод у ланцюгах постачання та високих державних витрат.

У відповідь ЄЦБ підняв свою ключову процентну ставку до рекордно високого рівня в 4,0% з мінімуму в мінус 0,5% трохи більше ніж за рік.