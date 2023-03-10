Інформатака: Маляр спростувала дезінформацію РФ про нібито конфлікти між керівництвом України з приводу Бахмута
Росія запустила інформаційну атаку, зокрема поширює дезінформацію про нібито конфлікти між військово-політичним керівництвом України з приводу оборони міста Бахмут
Про це інформує заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
"Фіксуємо чергову інформаційну атаку ворога щодо Бахмуту. Технологія виглядає так: запускають велику кількість нібито інсайдерської інформації про нібито суперечності між військово-політичним керівництвом щодо рішень по Бахмуту. Тобто про те, що начебто президент, Залужний і Сирський мають різні позиції - це не так", - розповідає Маляр.
Заступниця міністра оборони наголосила, що Росія вигадує політичні підтексти воєнних рішень України, до того ж дискредитує особисто командувача сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.
Ворог намагається показати, що він береже свій бойовий склад, а українське командування нібито "не рахується з життями".
"Насправді все навпаки. Про що свідчить співвідношення загиблих - в них у декілька разів вище, та тактика бойових дій", - наголосила Маляр.
Метою поширення фейків це посіяти дискусію в нашому суспільстві про те, чи варто захищати Бахмут, та сумнів, недовіру до українських військових рішень, а також людей, які їх приймають.
"РФ робить вони це шляхом вкидів про неважливість цього напрямку. Проте, зважуючи на те, скільки інформаційних зусиль та ресурсів країна-агресор у це залучила - саме вона вважає цей напрям стратегічним", - написала заступниця міністра оборони та додала, що українці мають довіряти рішенням військових.
- Нагадаємо, раніше західні ЗМІ писали, що Росія втратила від 20 до 30 тис. військових, намагаючись узяти Бахмут.
- 1 березня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий казав, що українське командування не ухвалювало рішення відводити війська від Бахмута Донецької області, але може це зробити для порятунку життів особового складу.
- За даними Bild, президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний мають різні погляди щодо битви за Бахмут на Донеччині.
- Зеленський заперечив розбіжності з Залужним та заявив, що головнокомандувач ЗСУ та командувачем Сухопутних військ Сирський висловилися за продовження оборони.
- В ISW оцінили наказ Зеленського продовжувати утримувати Бахмут.
- А західні високопоставлені співрозмовники CNN ствердили, що наразі кількість бойовиків приватної військової компанії Вагнера у районі Бахмута зменшується, порівнюючи з залученням регулярних військ РФ.
- Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що в Росії, ймовірно, немає достатньої кількості ресурсів, щоб продовжувати наступ у разі захоплення Бахмута.
- 9 березня заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади майор Родіон Кудряшов наголосив, що на цей час Бахмут перебуває під контролем ЗСУ.
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