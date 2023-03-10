Про це інформує заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Фіксуємо чергову інформаційну атаку ворога щодо Бахмуту. Технологія виглядає так: запускають велику кількість нібито інсайдерської інформації про нібито суперечності між військово-політичним керівництвом щодо рішень по Бахмуту. Тобто про те, що начебто президент, Залужний і Сирський мають різні позиції - це не так", - розповідає Маляр.

Заступниця міністра оборони наголосила, що Росія вигадує політичні підтексти воєнних рішень України, до того ж дискредитує особисто командувача сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

Ворог намагається показати, що він береже свій бойовий склад, а українське командування нібито "не рахується з життями".

"Насправді все навпаки. Про що свідчить співвідношення загиблих - в них у декілька разів вище, та тактика бойових дій", - наголосила Маляр.

Метою поширення фейків це посіяти дискусію в нашому суспільстві про те, чи варто захищати Бахмут, та сумнів, недовіру до українських військових рішень, а також людей, які їх приймають.

"РФ робить вони це шляхом вкидів про неважливість цього напрямку. Проте, зважуючи на те, скільки інформаційних зусиль та ресурсів країна-агресор у це залучила - саме вона вважає цей напрям стратегічним", - написала заступниця міністра оборони та додала, що українці мають довіряти рішенням військових.