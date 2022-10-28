Про це він розповів в ефірі телеканалу Еспресо.

"Але ж інформація про нібито 36 тис. "евакуйованих" жителів правого берега Дніпра не може відповідати дійсності через недостатню спроможність тієї переправи, яку вони використовують протягом усього цього часу", - сказав Володимир Молчанов.

Політолог зазначив, що навіть якщо допустити таку цифру, то вона насправді дуже мізерна, адже це лише п’ята частина від загальної кількості українців, які перебувають під окупацією на Правобережжі.

"І навіть якби вона відповідала б дійсності, то це лише трохи більш ніж половина від того, що вони собі озвучили й запланували. 36 тис. – це п’ята частина тих українців, херсонців, які залишилися на окупованій частині правого берега", - зауважив він.

Володимир Молчанов зазначив, що херсонці не хочуть жити під російською окупацією, тому усі спроби окупантів підкупити українців марні.

"Це свідчить звичайно про всю російську брехливість політики, їх пропаганди щодо бажання херсонців жити в їхньому "руському мирі". Ніхто з херсонців практично не купується на їх обіцянки про виплати 100 тис. рублів кожному переселенцю й надання безкоштовного житла, - додав він.