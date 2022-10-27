Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Авіація Сил оборони поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.

За добу підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий гелікоптер та літак - за попередньою інформацією, Ка-52 “Алігатор” та штурмовик Су-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки окупантів.

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