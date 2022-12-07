Росія знову ударила по нашій енергетичній інфраструктурі. І знову мета була не в трансформаторах, мета була в наших головах.

Мета – посіяти паніку, зневіру, втому і змусити суспільство тиснути на владу для того, щоб досягти перемир’я на вигідних Росії умовах.

Цього разу ППО спрацювала краще, цього разу кілька літаків взагалі не злетіло з супер-пупер аеродромів, а енергетики були більш готові й вже навчені попередніми ударами. Тому шкоди було задано менше. Але завдано. І життя стало менш комфортним по всій Україні. Відкриваючи для Росії нову спробу залізти нам у голову.

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Це не працює. Але вони намагаються. І частина цих намагань полягає у тому, щоб у ваших домових чатиках, у ваших таксі, на базарах і школа люди почали говорити про те, що "все не так однозначно", "електрики хватає", "то все бариги від влади заробляють і експортують електроенергію", "Захід знову нас кинув і дав лише 40 генераторів". Мета – підірвати єдність України у протистоянні російській агресії. Мета – посіяти недовіру всередині України та в коаліції з союзниками.

Дуже шкода, що є багато корисних ідіотів, які повторюють закладені Путіним наративи. Але іноді їх повторюють люди, яких важко назвати ідіотами. Які точно "в темі", а колись були й "у долі"

І це іноді працює. І дуже шкода, що є багато корисних ідіотів, які повторюють закладені Путіним наративи. Але іноді їх повторюють люди, яких важко назвати ідіотами. Які точно "в темі", а колись були й "у долі". І от уже в телевізорі Юлія Володимирівна Тимошенко починає розповсюджувати російські наративи та каже, що ми експортуємо електроенергію в Угорщину. Сама. Особисто. Розповідає російську пропаганду. Вже не через своїх депутатів. А особисто.

І тут є два моменти. По-перше – це брехня. Ми не експортуємо електроенергію в Угорщину. Експорт електроенергії був влітку, коли у нас не було дефіциту і коли росіяни ще не били по нашій енергетичній інфраструктурі. І це було логічно і розумно. Бо це приносило країні гроші. І експорт був зупинений, коли росіяни почали кидати ракети на нашу енергосистему наче скажені. І варто розуміти, що не можна було генерувати електроенергію "впрок", на майбутнє, зберігаючи її в валізах. Принаймні поки Маск не побудує у нас свій супер чарджер.

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Чи є перетоки з української системи в європейську? Так. І це нас дуже сильно рятує. На щастя, на початку війни ми змогли синхронізувати свою систему з європейською

Чи є перетоки з української системи в європейську? Так. І це нас дуже сильно рятує. На щастя, на початку війни ми змогли синхронізувати свою систему з європейською. А в єдиній синхронній системі звісно будуть перетоки. Але те, що виходить з нашої системи в Європейську в Угорщину, потім, синхронно, повертається, наприклад, на півдні, з Румунії через Молдову. І це дуже допомагає, бо це збільшую логістичні можливості системи, які й намагається зруйнувати Путін. Але важливо розуміти – ніхто не продає за гроші українську електроенергію. Це просто перетоки в єдиній синхронізованій системі. Які нам дуже допомагають проходити цю зиму.

Дуже неприємно, коли Путіну допомагають в Україні. Допомагають реалізовувати його антилюдську стратегію

По-друге, людина яка це каже, знає, що це брехня. Бо хто ж, як не Юлія Володимирівна розбирається в енергетичній системі України. Як каже один її приятель – "я там викладав, де ви навчалися". І людина свідомо підтримує російські наративи. Чи тому, що "все пропало", вона бачить рейтинги й хапається за соломинку зради, намагаючись осідлати улюблене зубожіння і повернути до старих добрих часів. Чи тому, що… От друге взагалі першим приходить в голову, але то краще вже було б перше….

У будь-якому разі, дуже неприємно, коли Путіну допомагають в Україні. Допомагають реалізовувати його антилюдську стратегію. І роблять це люди, які завжди кричать, що вони патріоти. І таке не можна забувати.

Джерело

Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

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