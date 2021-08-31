Instagram буде запитувати про вік усіх користувачів

Про це компанія повідомляє у блозі Facebook.



"Ми хочемо зробити більше, аби створити більш безпечний і особистий простор для молоді. Для цього нам потрібно знати, скільки років кожному в Instagram, тому ми почали просити людей поділитися з нами датою народження, якщо вони не зробили цього раніше", - пишуть у соцмережі.



Зазначається, що ця інформація дозволяє Instagram "створювати нові засоби безпеки для молоді та допомагає забезпечити правильний досвід для відповідної вікової групи".



При цьому, нововведення стосуватиметься лише тих, хто не вказав свою дату народження. У соцмережі користувачів попросять зробити це під час першого входу або під час публікації чутливого контенту.



"Ми розуміємо, що дехто може вказати не ту дату, і розробляємо нові системи для вирішення цієї проблеми. Як ми нещодавно повідомляли, ми використовуємо штучний інтелект для оцінки віку людей на основі таких повідомлень, як "З днем народження". У майбутньому, якщо хтось скаже нам, що він старше певного віку, а наші технології свідчитимуть про протилежне, ми запропонуємо користувачу декілька варіантів, щоб підтвердити його вік", - повідомили в Instagram.

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