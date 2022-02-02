"Інтелектуальна деградація": член ради громадського контролю БЕБ про поведінку Трухіна після ДТП

Про це він сказав у "Великому ефірі Василя Зими" на Еспресо.TV.



"Там сама ситуація - маразм, що людина, яка може дозволити водія, все одно сідає п'яним за кермо, потрапляє в ДТП. Є різні механізми, у нас часто відбувається кермування напідпитку. Був вибраний найбільш ідіотський варіант - на місці намагатись дати хабар поліцейському. Після цього було намагання комусь подзвонити. Вся ця історія - абсолютна нескіченна інтелектуальна деградація", - зазначив Котов.



На його думку, будь-яка притомна людина, яка може вважати себе політиком, мала б зупинитися.



"Якщо ДТП несмертельна - є варіант визнати провину. Увесь цей шлях можна було б скоротити, прийнявши одне доросле зважене рішення", - підсумував член РГК БЕБ.



Трухін після ДТП намагався дати хабар поліції, заперечував свою причетність та за гроші намагався прибрати із ЗМІ інформацію про свою участь в аварії.

Нагадаємо, 23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга Народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва.

У поліції прокоментували ДТП з нардепом Трухіним. Справу передали у ДБР.

Державне бюро розслідувань допитало у справі про ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна понад 10 свідків, проте самого нардепа не допитували.

Журналісти оприлюднили відео, на якому Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші за дозвіл втекти з місця аварії.

Голова фракції "Слуги Народу" у Верховній Раді Давид Арахамія анонсував виключення нардепа Трухіна з фракції та партії.

2 лютого 2022 нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга Народу". Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує виключення нардепа Трухіна з партії "Слуга Народу".

МВС назвало справу "слуги" Трухіна підслідною ДБР, у Бюро заявили, що патрульний не надав їм відео спілкування з нардепом.