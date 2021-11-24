"Інтер" - "Шахтар": стартові склади команд на матч Ліги чемпіонів

Букмекери віддають перевагу "Інтеру". Аналітики дають коефіцієнт 1,35 на перемогу міланців. У виграш "Шахтаря" експерти зовсім не вірять - 9,40. Нічия оцінюється у 5,36.



У 4-му турі Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" програв мадридському "Реалу" з рахунком 1:2.



Групу D очолив мадридський "Реал", в іспанського клубу 9 очок. В "Інтера" 2 місце і 7 пунктів. Слідом йде молдовський "Шериф" Юрія Вернидуба, у них 6 балів.



"Шахтар" має лише 1 набране очко і останнє місце.



У 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграє проти "Інтера". Матч відбудеться сьогодні, 24 листопада.



Ліга чемпіонів



5-й тур



24 листопада



"Інтер" (Італія) - "Шахтар" (Україна)



"Інтер": Хандановіч, Шкріньяр, Ранокк'я, Бастоні, Дарміан, Барелла, Брозовіч, Перішич, Чалханоглу, Джеко, Мартінес.



"Шахтар": Трубін, Додо, Марлон, Вітао, Матвієнко, Майкон, Степаненко, Тете, Педрінью, Соломон, Фернандо



Мілан, стадіон "Сан Сіро"



Початок о 19:45



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