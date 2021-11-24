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Головна Спорт "Інтер" - "Шахтар": стартові склади команд на матч Ліги чемпіонів

"Інтер" - "Шахтар": стартові склади команд на матч Ліги чемпіонів

24 листопада, 2021 середа
18:54
Спорт "Шахтар" - "Динамо"

Сьогодні, 24 листопада, донецький "Шахтар" зіграє проти міланського "Інтера" у 5-му турі Ліги чемпіонів

Букмекери віддають перевагу "Інтеру". Аналітики дають коефіцієнт 1,35 на перемогу міланців. У виграш "Шахтаря" експерти зовсім не вірять - 9,40. Нічия оцінюється у 5,36.

У 4-му турі Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" програв мадридському "Реалу" з рахунком 1:2.

Групу D очолив мадридський "Реал", в іспанського клубу 9 очок. В "Інтера" 2 місце і 7 пунктів. Слідом йде молдовський "Шериф" Юрія Вернидуба, у них 6 балів.

"Шахтар" має лише 1 набране очко і останнє місце.

У 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграє проти "Інтера". Матч відбудеться сьогодні, 24 листопада.

Ліга чемпіонів 

5-й тур

24 листопада

"Інтер" (Італія) - "Шахтар" (Україна)

"Інтер": Хандановіч, Шкріньяр, Ранокк'я, Бастоні, Дарміан, Барелла, Брозовіч, Перішич, Чалханоглу, Джеко, Мартінес.

"Шахтар": Трубін, Додо, Марлон, Вітао, Матвієнко, Майкон, Степаненко, Тете, Педрінью, Соломон, Фернандо

Мілан, стадіон "Сан Сіро"

Початок о 19:45

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