Інженер ВПС США викрав обладнання та секретні дані про 17 військових об'єктів

Про це інформує Forbes.

За даними розслідування, 48-річний інженер військово-повітряної бази в штаті Теннессі мав "несанкціонований доступ адміністратора" до радіокомунікаційних технологій, які використовує Командування повітряної освіти та підготовки штабу ВПС на 17 військових об'єктах.

В ордері на обшук стверджують, що чоловік викрав обладнання на майже 90 тис. доларів.

Так підозрюваний використовував програмне забезпечення Motorola, що містило всю систему зв'язку бази ВПС "Арнольд". Що то була за інформація та її обсяг не уточнюють. Також зазначають, що інженер, імовірно, мав доступ до повідомлень ФБР і різних агентств штату Теннессі.

Свідки та колеги розповіли слідчим, що чоловік "продав радіоприймачі та радіообладнання, працював у ненормований час, був зарозумілим, часто брехав, демонстрував неналежну поведінку на робочому місці та сексуальні домагання". Вони також стверджують, що інженер мав фінансові проблеми й володів обладнанням сухопутної мобільної радіостанції авіабази "Арнольд".

Крім того, слідчі під час обшуку виявили у підозрюваного USB-накопичувачі. На одному з них містилися файли радіопрограм правоохоронних органів, а також адміністративні паролі та електронні системні ключі для радіомережі AETC. На іншій же флешці були файли радіопрограм Motorola. Під час їх відкриття на екрані з'являвся банер із попередженням про те, що файли є власністю уряду США.

Наразі інженеру ще не висунули жодних звинувачень. Пентагон продовжує розслідування.