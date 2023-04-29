Про це він розповів в етері Еспресо.

"Як відомо, в іранському технократичному істеблішменті Росію дуже не люблять і зневажають. Іранське суспільство – антиросійське, його голова повернута у бік Лондона. Якщо подивитися, куди тікають іранці, то на сьогодні практично з кожної іранської родини хтось виїхав до Європи, скоріш за все у Велику Британію. Але ні у кого з цих сімей не буде рідної людини у Росії, тобто РФ не є привабливою стороною у цьому конфлікті", - розказав заступник директора Центру близькосхідних досліджень.

Сергій Данилов зауважив, що Корпус вартових ісламської революції, який по факту є правлючою партією та пануючою силою в Ірані, підтримує Росію, хоча кажуть, що не все так однозначно.

"Однак іранці рік тому були абсолютно впевнені, що Росія виграє у війні з Україною, відповідно, треба було приєднуватися до переможця. Переговори щодо постачання іранських безпілотників Росії почалися у травні й закінчилися у червні 2022 року. Тобто Кремль зміг продати іранцям, у першу чергу Корпусу вартових ісламської революції, уявлення про свою перемогу. А Іран почавши цей процес, вже далі не зміг з нього вискочити", - прокоментував Данилов.