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Головна Світ Іранське суспільство - антиросійське, але правлячі сили Ірану вскочили у зв'язки з РФ, - експерт-міжнародник Данилов
Ексклюзив

Іранське суспільство - антиросійське, але правлячі сили Ірану вскочили у зв'язки з РФ, - експерт-міжнародник Данилов

29 квітня, 2023 субота
00:36
Світ росія іран

Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, зазначив, що рік тому Росія змогла переконати Корпус вартових ісламської революції, що вона переможе у війні з Україною

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Як відомо, в іранському технократичному істеблішменті Росію дуже не люблять і зневажають. Іранське суспільство – антиросійське, його голова повернута у бік Лондона. Якщо подивитися, куди тікають іранці, то на сьогодні практично з кожної іранської родини хтось виїхав до Європи, скоріш за все у Велику Британію. Але ні у кого з цих сімей не буде рідної людини у Росії, тобто РФ не є привабливою стороною у цьому конфлікті", - розказав заступник директора Центру близькосхідних досліджень.

Сергій Данилов зауважив, що Корпус вартових ісламської революції, який по факту є правлючою партією та пануючою силою в Ірані, підтримує Росію, хоча кажуть, що не все так однозначно.

"Однак іранці рік тому були абсолютно впевнені, що Росія виграє у війні з Україною, відповідно, треба було приєднуватися до переможця. Переговори щодо постачання іранських безпілотників Росії почалися у травні й закінчилися у червні 2022 року. Тобто Кремль зміг продати іранцям, у першу чергу Корпусу вартових ісламської революції, уявлення про свою перемогу. А Іран почавши цей процес, вже далі не зміг з нього вискочити", - прокоментував Данилов.

  • Нагадаємо, The Wall Street Journal раніше писав, що Іран допомогає Росії вести агресивну війну в Україні та доставляє боєприпаси водним шляхом - через Каспійське море до Астрахані.
  • 28 квітня з матеріалів CNN стало відомо, що іранські БПЛА, якими Росія атакує Україну, працюють на основі вкрадених західних технологій
Україна
Росія
Європа
Іран
Війна з Росією
безпілотник
Велика Британiя
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