Ірина Геращенко: консультації майбутніх послів у профільному комітеті ВР скасував зрадник-Янукович, маємо їх повернути
У Верховній Раді зареєстровано проєкт змін до закону "Про дипломатичну службу" щодо вдосконалення порядку призначення на посади дипломатичної служби
Про це повідомила співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко на своєму телеграм-каналі.
Проєкт #8314 від 28.12.2022, зареєстрований у парламенті, передбачає обов’язкові консультації майбутніх послів в профільному парламентському комітеті. Рішення комітету матиме рекомендаційний характер.
"Така система добре себе зарекомендувала за президента Ющенка. Зрадник Янукович її скасував", – нагадала Геращенко.
"Примітно, що попри те, що документ було відкрито для підписання всім нардепам і я особисто скинула його в чат комітету закордонних справ, жоден зі "слуг" його не підписав. Це – про суб’єктність парламенту і самого комітету, помноженого на нуль", – зауважує народна депутатка.
"Ми також пропонуємо запросити на перше засідання комітету в січні нову пані посла в Болгарії. Тим паче така практика обміну думками з новими послами поки працює. Ми мали чудові і фахові розмови з нашими послами Олексієм Макєєвим, Сергієм Кислицею, Оксаною Маркаровою та іншими дипломатами перед їх відправленням в місце акредитації", – констатує Геращенко.
"З нетерпінням чекаю обміну думками про Болгарію, міжпарламентську співпрацю, збройну підтримку й інші аспекти з новопризначеною пані послом", – додала Ірина Геращенко.
- 24 грудня президент України Володимир Зеленський призначив нових послів у Республіці Болгарія, Латвійській Республіці та Королівстві Бахрейн. Згодом стало відомо, що нова пані посол у Болгарії не має профільної освіти й відповідного досвіду, а натомість працювала сексологом-консультантом.
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26 грудня Зеленський призначив послів України в Аргентині та Нігерії
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