Ірландія підтримала накладання на Росію санкцій за визнання нею "Л/ДНР"

Про це він написав у твітері.



"Підтримка Ірландією суверенітету та територіальної цілісності України є непохитною", - зазначив Саймон Ковені.



Він зауважив, що рішення Росії визнати "Л/ДНР" суперечить міжнародному праву.

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