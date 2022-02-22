Ірландія підтримала накладання на Росію санкцій за визнання нею "Л/ДНР"
Очільник МЗС Ірландії Саймон Ковені підтримав суверенітет України та виступив за введення проти Росії санкцій через визнання нею "Л/ДНР"
Про це він написав у твітері.
"Підтримка Ірландією суверенітету та територіальної цілісності України є непохитною", - зазначив Саймон Ковені.
Він зауважив, що рішення Росії визнати "Л/ДНР" суперечить міжнародному праву.
- Нагадаємо, що у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини. В указах про визнання "Л/ДНР" Путін офіційно доручив відправити в ОРДЛО російські війська.
- Президент США Джо Байден підписав указ про санкції за визнання "Л/ДНР". Політики ЄС і Британії назвали визнання Путіним "Л/ДНР" порушенням міжнародного права і Мінських угод та закликали до санкцій проти РФ.
- Франція планує накласти на Росію санкції.
- Японія заявила про підготовку санкцій.
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