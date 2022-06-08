Ірландія - Україна: букмекери не вірять у нашу збірну перед стартовим матчем у Лізі націй
Сьогодні, 8 червня, Україна проведе перший матч у Лізі націй, у суперниках - Ірландія
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У сьогоднішньому матчі букмекери вважають фаворитом ірландців. На їхню перемогу коефіцієнт 2,53. Нічия оцінюється у 3,18. Перемога України - 3,01.
Україна розпочинає виступи у Лізі націй одразу з 2-го туру. Матч 1-го був перенесений на пізніший термін. Цього місяця наша збірна також проведе зустрічі з Вірменією (11.06) та повторний з Ірландією (14.06).
За свою історію Україна та Ірландія зустрічаються вперше.
Ліга націй
Дивізіон B. 2-й тур
8 червня
Ірландія - Україна
Дублін, "Авіва Стедіум"
Початок о 21:45
Трансляція - "Футбол 1" та "Індиго ТВ"
- 5 червня збірна України програла Уельсу у фінальному матчі плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2022.
- Український футбольний рефері Олександр Шамич заявив, що збірну України засудили у грі проти Уельсу.
- 7 червня стало відомо, що основний воротар збірної України Георгій Бущан не зіграє у матчах Ліги націй проти Ірландії та Вірменії.
- Лідери збірної України Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко не потрапили до заявки на стартовий матч в Лізі націй проти Ірландії.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.01
Купівля 34.01Продаж 34.93
-
EUR
Купівля 35.85Продаж 37.16
- Актуальне
- Важливе