Про це повідомляє Еспресо.TV.

У сьогоднішньому матчі букмекери вважають фаворитом ірландців. На їхню перемогу коефіцієнт 2,53. Нічия оцінюється у 3,18. Перемога України - 3,01.

Україна розпочинає виступи у Лізі націй одразу з 2-го туру. Матч 1-го був перенесений на пізніший термін. Цього місяця наша збірна також проведе зустрічі з Вірменією (11.06) та повторний з Ірландією (14.06).

За свою історію Україна та Ірландія зустрічаються вперше.

Ліга націй

Дивізіон B. 2-й тур

8 червня

Ірландія - Україна

Дублін, "Авіва Стедіум"

Початок о 21:45

Трансляція - "Футбол 1" та "Індиго ТВ"

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