Ірландські військові на Кіпрі почали тренувати ЗСУ знешкоджувати бомби
Ірландські військові розпочали навчання українських Збройних Сил зі знешкодження бомб та розмінування
Про це повідомляє начальник штабу сил оборони Ірландії генерал-лейтенант Шон Кленсі, передає Irish Times.
"Ірландія зобов'язалася направити до 30 військовослужбовців сил оборони для участі в навчанні в таких областях, як знешкодження боєприпасів і бойова медицина", - йдеться у заяві.
Кленсі наголосив, що ірландські війська вже знаходяться на Кіпрі, проводять базову підготовку українських сил зі знешкодження боєприпасів, що не розірвалися, і розмінування.
- Наприкінці березня Пентагон заявляв, що понад 11 тисяч українських військових тренуються за кордоном. Також згодом стало відомо, що бійці Збройних Сил України "порівняно скоро" розпочнуть тренування на американських танках M1-A1 Abrams.
- Вже 6 квітня українські танкісти завершили навчання на Challenger 2 у Великій Британії та мали повернутися додому.
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