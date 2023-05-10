Ірландські військові на Кіпрі почали тренувати ЗСУ знешкоджувати бомби

Про це повідомляє начальник штабу сил оборони Ірландії генерал-лейтенант Шон Кленсі, передає Irish Times.

"Ірландія зобов'язалася направити до 30 військовослужбовців сил оборони для участі в навчанні в таких областях, як знешкодження боєприпасів і бойова медицина", - йдеться у заяві.

Кленсі наголосив, що ірландські війська вже знаходяться на Кіпрі, проводять базову підготовку українських сил зі знешкодження боєприпасів, що не розірвалися, і розмінування.