Про це повідомив журналістам високопоставлений представник міноборони США 4 квітня, повідомляє CNN.

"Навчання на Abrams ще не почалося… Ми все ще працюємо над закупівлею обладнання, тому ми ще не розпочали навчання, але я очікую, що це відбудеться порівняно скоро", – сказав чиновник.

У Пентагоні нагадали, що у США навчання пройшли вже понад 7000 українських військовослужбовців із початку російського вторгнення в Україну. Щодо танків Abrams, Америка планує передати Україні 31 одиницю – чисельність танкового батальйону.