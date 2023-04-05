Українські воїни незабаром почнуть тренуватись на танках Abrams, - Пентагон
Бійці Збройних Сил України "порівняно скоро" розпочнуть тренування на американських танках M1-A1 Abrams
Про це повідомив журналістам високопоставлений представник міноборони США 4 квітня, повідомляє CNN.
"Навчання на Abrams ще не почалося… Ми все ще працюємо над закупівлею обладнання, тому ми ще не розпочали навчання, але я очікую, що це відбудеться порівняно скоро", – сказав чиновник.
У Пентагоні нагадали, що у США навчання пройшли вже понад 7000 українських військовослужбовців із початку російського вторгнення в Україну. Щодо танків Abrams, Америка планує передати Україні 31 одиницю – чисельність танкового батальйону.
- 25 січня президент США Джо Байден заявив, що Україна отримає 31 танк Abrams.
- А перший заступник помічника держсекретаря США з військово-політичних питань Стенлі Браун казав, що танки M1 Abrams Україна може отримати із запасів, що зберігаються на складах США. Це прискорило би їхнє постачання порівняно з тим, якби ці танки виробляли.
- У березні Пентагон прийняв рішення надати Україні 31 танк M1-A1 Abrams, замість запланованих раніше новіших моделей M1-A2, аби пришвидшити процес передачі.
- На це директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі Еспресо сказав: "Отримання ранішої версії танків Abrams від США не говорить про те, що ці танки гірші - вони також є сучасними і допоможуть ЗСУ при контрнаступі".
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