Ісламістські бойовики здійснили теракти в Малі: вбито 18 людей
Ісламістські бойовики здійснили два теракти на південному заході Малі, що у західній частині Африки
Про це повідомляє Reuters.
Так, шість солдатів загинули і 25 були поранені, коли бойовики напали на військовий табір в Сонколо, сільській комуні району Сегу, більш ніж в 300 кілометрах на північ від столиці Бамако. Також дев'ять солдатів і троє мирних жителів були вбиті під час нападу на інший табір в південно-західному місті Калумба.
Бойовики, пов'язані з "Аль-Каїдою" та "Ісламською державою", неодноразово здійснювали теракти біля військових баз по всій Малі, попри присутність в країні миротворців Організації Об'єднаних Націй.
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