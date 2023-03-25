Про це заявив посол Іспанії в Україні Рікардо Лопес-Аранда Хагу на брифінгу в Одесі, передає Укрінформ.

"Минулого вересня голова уряду Іспанії на Генеральній Асамблеї ООН проголосив, що Іспанія надасть більш ніж 236 мільйона євро на виконання цієї програми. І зараз Іспанія ще додасть 14,5 мільйона", – повідомив посол.

За словами іспанського дипломата, російська повномасштабна агресія проти України значно вплинула на решту світу, поставивши під загрозу продовольчу безпеку.

"Ця програма показує, як Україна протягує руку дружби своїм друзям, які потребують допомоги. Мені дуже приємно, що Іспанія змогла долучитися до цієї програми", – запевнив Лопес-Аранда Хагу й додав, що Іспанія продовжить надавати Україні військову й гуманітарну допомогу.