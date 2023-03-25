Іспанія додатково надасть Україні майже €15 млн на зміцнення продовольчої безпеки
Уряд Іспанії виділить додаткові 14,5 мільйона євро Україні для продовження розвитку програми зі світової продовольчої безпеки, яку минулого вересня анонсував прем’єр-міністр країни Педро Санчес
Про це заявив посол Іспанії в Україні Рікардо Лопес-Аранда Хагу на брифінгу в Одесі, передає Укрінформ.
"Минулого вересня голова уряду Іспанії на Генеральній Асамблеї ООН проголосив, що Іспанія надасть більш ніж 236 мільйона євро на виконання цієї програми. І зараз Іспанія ще додасть 14,5 мільйона", – повідомив посол.
За словами іспанського дипломата, російська повномасштабна агресія проти України значно вплинула на решту світу, поставивши під загрозу продовольчу безпеку.
"Ця програма показує, як Україна протягує руку дружби своїм друзям, які потребують допомоги. Мені дуже приємно, що Іспанія змогла долучитися до цієї програми", – запевнив Лопес-Аранда Хагу й додав, що Іспанія продовжить надавати Україні військову й гуманітарну допомогу.
- 23 березня Іспанія приєдналася до угоди ЄС із постачання боєприпасів в Україну, також надасть перші "леопарди" до кінця березня.
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