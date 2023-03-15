Іспанія готова повернути Україну у заявку на проведення ЧС з футболу

Про це повідомляє офіційний сайт Королівської іспанської футбольної федерації.

Водночас Україна може повернутись у спільну заявку на проведення ЧС-2030.

"Федерації футболу Іспанії та Португалії вірять, що Асоціація футболу України та її президент подолають труднощі, які вони переживають зараз, щоб представити спільну заявку від чотирьох країн", - йдеться в офіційній заяві організації.

Іспанія, Португалія та Марокко складуть конкуренцію спільним заявкам Саудівської Аравії, Єгипту та Греції, а також Уругваю, Аргентини, Чилі та Парагваю.

Українська асоціація футболу поки не прокоментувала ситуацію.