Іспанія готова повернути Україну у заявку на проведення ЧС з футболу
Королівська іспанська футбольна федерація офіційно підтвердила, що Марокко замінив Україну у спільній заявці на проведення чемпіонату світу з футболу
Про це повідомляє офіційний сайт Королівської іспанської футбольної федерації.
Водночас Україна може повернутись у спільну заявку на проведення ЧС-2030.
"Федерації футболу Іспанії та Португалії вірять, що Асоціація футболу України та її президент подолають труднощі, які вони переживають зараз, щоб представити спільну заявку від чотирьох країн", - йдеться в офіційній заяві організації.
Іспанія, Португалія та Марокко складуть конкуренцію спільним заявкам Саудівської Аравії, Єгипту та Греції, а також Уругваю, Аргентини, Чилі та Парагваю.
Українська асоціація футболу поки не прокоментувала ситуацію.
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