Іспанія відмовиться від вакцини Astrazeneca та передасть залишки іншим країнам через COVAX
Міністерство охорони здоров’я Іспанії більше не замовлятиме вакцину від COVID-19 виробництва AstraZeneca
Про це повідомляє Local.
Це відбувається після підтвердження регіональної влади, що вони отримали дози для закінчення вакцинації вікової групи від 60 до 69.
Іспанія прискорила темпи вакцинації цієї групи, лише її вакцинували цим препаратом, після випадків з побічниими ефектами.
У Іспанії все ще перебуває більше 1 млн людей, які не отримали другу дозу AstraZeneca.
За даними органів охорони здоров’я, у країни достатньо вакцин для закінчення імунізації
Залишки вакцин будуть передані ініціативі COVAX.
- Канада передасть іншим країнам майже 18 млн доз вакцин від COVID-19 AstraZeneca через ініціативу COVAX.
- Японія передасть 15 країнам 11 млн доз вакцини проти COVID-19.
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