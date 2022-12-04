Іспанська поліція визначила, звідки надіслали лист-бомбу до українського посольства в Мадриді
Іспанська поліція вважає, що 6 листів-бомб мають походження з міста Вальядолід на півночі країни
Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.
Зазначається, що 6 листів-бомб були направлені в посольство України в Іспанії та інші установи.Імовірно, їх відправили, з міста Вальядолід на півночі країни.
Пристрої були відправлені до місць призначення з 24 листопада по 2 грудня, зокрема такі "листи" прямували до прем’єр-міністра Педро Санчеса, посольства України в Мадриді, урядових установ, супутникової компанії Європейського Союзу та посольства США.
- 30 листопада співробітник посольства України в Мадриді отримав незначні поранення внаслідок вибуху бомби в приміщенні дипустанови. Відомо, що в Іспанії попередньо кваліфікували інцидент як терористичний злочин.
- Пізніше пакунок із, імовірно, вибуховим пристроєм у середу отримала іспанська компанія Instalaza, яка виготовляє зброю для України.Зокрема Instalaza виготовляє протитанкові гранатомети, які використовуються українською армією у війні з Росією. На початку війни міністерка оборони Іспанії Маргарета Роблес оголосила, що Київ отримає 1370 таких установок.
- 1 грудня В Іспанії продовжилася серія атак на адмінбудівлі, цього разу вибухівку в поштовому пакунку надіслали до посольства США у Мадриді.
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