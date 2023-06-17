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Іспанський стартап PLD Space в останній момент скасував запуск ракети-носія Miura-1

17 червня, 2023 субота
09:19
Наука

Зранку у суботу, 17 червня, іспанський стартап PLD Space в останній момент скасував тестовий запуск багаторазової ракети-носія Miura-1

Про це повідомляє Reuters.

Стало відомо, що запуск в Уельві, що на південному заході Іспанії, було скасовано після того, як зворотний відлік досяг "нуля", і на стартовому майданчику можна було побачити полум'я та дим біля ракети.

Причина рішення про скасування запуску Miura-1 наразі невідома, проте сама ракета-носій залишилася неушкодженою.

Зазначається, що ракета-носій Miura-1 від PLD Space, яка була названа на честь породи бійцівських биків, має висоту з триповерховий будинок і має вантажність 100 кг. Її також можна використовувати для проведення експериментів у нульовому гравітаційному середовищі.

Суборбітальна місія ракети була б першою в Західній Європі в разі її успішного запуску.

Попередня спроба здійснити суборбітальний випробувальний політ наприкінці травня була відкладена через сильний порив вітру.

  • Нагадаємо, 30 травня Китай запустив на орбіту корабель "Шеньчжоу-16" з трьома космонавтами на борту. Він проведе стикування з базовим модулем станції "Тяньгун". Члени екіпажу Цзін Хайпен, Гуй Хайчао та Чжу Янчжу працюватимуть на станції п'ять місяців.
  • 8 червня повідомлялося, що Китай вдруге успішно запустив у космос новітню твердопаливну ракету-носій "Ліцзянь-1 Y2", яка вивела на заплановані навколоземні орбіти 26 експериментальних супутників.
  • 16 червня повідомлялося, що Китай здійснив запуск ракети-носія Long March-2D, яка вивела на навколоземну орбіту 41 супутник, встановивши рекорд за кількістю доставлених у космос апаратів однією ракетою-носієм.
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Іспанія
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