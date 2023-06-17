Іспанський стартап PLD Space в останній момент скасував запуск ракети-носія Miura-1
Зранку у суботу, 17 червня, іспанський стартап PLD Space в останній момент скасував тестовий запуск багаторазової ракети-носія Miura-1
Про це повідомляє Reuters.
Стало відомо, що запуск в Уельві, що на південному заході Іспанії, було скасовано після того, як зворотний відлік досяг "нуля", і на стартовому майданчику можна було побачити полум'я та дим біля ракети.
Причина рішення про скасування запуску Miura-1 наразі невідома, проте сама ракета-носій залишилася неушкодженою.
Зазначається, що ракета-носій Miura-1 від PLD Space, яка була названа на честь породи бійцівських биків, має висоту з триповерховий будинок і має вантажність 100 кг. Її також можна використовувати для проведення експериментів у нульовому гравітаційному середовищі.
Суборбітальна місія ракети була б першою в Західній Європі в разі її успішного запуску.
Попередня спроба здійснити суборбітальний випробувальний політ наприкінці травня була відкладена через сильний порив вітру.
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