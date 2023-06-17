Іспанський стартап PLD Space в останній момент скасував запуск ракети-носія Miura-1

Про це повідомляє Reuters.

Стало відомо, що запуск в Уельві, що на південному заході Іспанії, було скасовано після того, як зворотний відлік досяг "нуля", і на стартовому майданчику можна було побачити полум'я та дим біля ракети.

Причина рішення про скасування запуску Miura-1 наразі невідома, проте сама ракета-носій залишилася неушкодженою.

Зазначається, що ракета-носій Miura-1 від PLD Space, яка була названа на честь породи бійцівських биків, має висоту з триповерховий будинок і має вантажність 100 кг. Її також можна використовувати для проведення експериментів у нульовому гравітаційному середовищі.

Суборбітальна місія ракети була б першою в Західній Європі в разі її успішного запуску.

Попередня спроба здійснити суборбітальний випробувальний політ наприкінці травня була відкладена через сильний порив вітру.