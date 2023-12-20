Іспит закінчився на півтори хвилини раніше: у Південній Кореї студенти подали до суду через передчасний дзвінок

Про це пише BBC.

Йдеться про вступний іспит, який проводять у Південній Кореї, відомий під назвою Suneung. Він триває вісім годин. За цей час студенти розв'язують завдання з кількох предметів один за одним. Цей тест вважається одним із найскладніших у світі, тож уряд на час його проведення вживає низку заходів, які можуть допомогти абітурієнтам сконцентруватися, наприклад, закриває повітряний простір країни.

Щонайменше 39 студентів подали до суду позов, у якому зазначено: під час першого етапу іспиту - з корейської мови - дзвінок пролунав раніше запланованого часу. Вказано, що студенти вимагають компенсацію у розмірі 15 400 доларів - це вартість їхнього річного навчання.

Викладачі визнали помилку перед початком наступної частини тестування і додали півтори хвилини часу коштом обідньої перерви, проте абітурієнтам заборонили змінювати відповіді, які вже були вказані в екзаменаційних листках. Деякі зі студентів були настільки засмучені, що не змогли зосередитися на решті іспиту, або закінчили його передчасно.

Згодом громадська телерадіокомпанія KBS повідомила: чиновники заявили, що один з інспекторів переплутав час.