Іспит закінчився на півтори хвилини раніше: у Південній Кореї студенти подали до суду через передчасний дзвінок
У Південній Кореї група студентів подала до суду з вимогою компенсації через передчасний дзвінок: вступний іспит закінчився на півтори хвилини раніше від запланованого часу
Про це пише BBC.
Йдеться про вступний іспит, який проводять у Південній Кореї, відомий під назвою Suneung. Він триває вісім годин. За цей час студенти розв'язують завдання з кількох предметів один за одним. Цей тест вважається одним із найскладніших у світі, тож уряд на час його проведення вживає низку заходів, які можуть допомогти абітурієнтам сконцентруватися, наприклад, закриває повітряний простір країни.
Щонайменше 39 студентів подали до суду позов, у якому зазначено: під час першого етапу іспиту - з корейської мови - дзвінок пролунав раніше запланованого часу. Вказано, що студенти вимагають компенсацію у розмірі 15 400 доларів - це вартість їхнього річного навчання.
Викладачі визнали помилку перед початком наступної частини тестування і додали півтори хвилини часу коштом обідньої перерви, проте абітурієнтам заборонили змінювати відповіді, які вже були вказані в екзаменаційних листках. Деякі зі студентів були настільки засмучені, що не змогли зосередитися на решті іспиту, або закінчили його передчасно.
Згодом громадська телерадіокомпанія KBS повідомила: чиновники заявили, що один з інспекторів переплутав час.
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