Про це він розповів в етері Еспресо.

Народний депутат України дав коментар щодо законопроєкту №9342 про доплати та відпустки для військовослужбовців, який Верховна Рада прийняла у першому читанні 30 травня.

"Робоча група подала законопроєкт №9342, який сьогодні схвалив комітет і парламент у першому читанні. Деякі неконструктивні колеги почали розповідати, що вони цим законом всі проблеми вирішать. Я поясню, що як раз цим законом історія про повернення доплат не вирішується. Ця історія зафіксується, а Кабінет Міністрів захоче зробити ці виплати або не захоче. Не буду коментувати чи добре це, чи погано, чи є на це гроші, але у мене як у політика не повертається язик нахабно брехати нашим військовим. Багатьом своїм колегам радив би краще жувати, ніж говорити", - сказав нардеп.

Ярослав Железняк зазначив, що серед військових багато дуже досвідчених людей, які вміють краще читати та рахувати, ніж деякі народні депутати.

"У цьому законопроєкті є інші важливі речі, які напевно маємо підтримати. А саме те, що строковикам, курсантам дають додаткові виплати у розмірі 6 тис. грн, а також тим, хто був поранений і два місяці або більше перебувають на реабілітації або поза штатом. Крім того, передбачаються і виплати для інструкторів. Була дискусія у парламентській залі, деякі колеги хотіли дуже швидко проголосувати, аби сказати, що вони щось там повернули. Але вийшов мій колега Роман Костенко і як військовий пояснив, чому законопроєкт треба доопрацювати. Зала дослухалася до його позиції, у законопроєкт будуть внесені правки. Відповідно, десь у середині червня, якщо не буде проблем, законопроєкт проголосується в цілому", - розказав Железняк.

10 квітня Верховна Рада проголосувала за повернення доплат у 30 тисяч гривень військовим, працівникам ДСНС і поліціянтам.

12 квітня у парламент було внесено проєкт постанови, яка блокує підписання головою ВР і президентом України закону, що передбачає повернення щомісячної премії.

30 травня Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкти про збільшення відпусток і премії військовим







