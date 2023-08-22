Історія успіху: як найвідоміший сервіс оголошень став опорою для мільйонів

“Сам ребрендинг видався, на диво, вдалим. Сам інфопривід, розповісти про ребрендинг, зробив таку роботу, що гасло “SLANDO став OLX” залишилося на роки. І ще довго-довго працюватиме. Також ми бачимо, що мільйони українців, мільйони облич знаходять для себе щось. І люди для нас - це найголовніша із фіч”, - розповідає директор департаменту клієнтського сервісу OLX в Україні та Центральній Азії Ігор Сироватко.

Щомісяця платформу OLX відвідує понад 19 мільйонів користувачів, і ця цифра стрімко зростає. Після оновлення компанія значно розширила можливості сервісу, зокрема, спрямовуючи свої зусилля на забезпечення комфорту для користувачів. За словами Ігоря Сироватка, “компанія у 2015 році зробила крок назустріч бізнесу. Зокрема, створила підрозділ для роботи з бізнес-клієнтами, а також започатковували категорію за категорією, як-от “Нерухомість”. І зараз ми вже є таким собі “інкубатором” зростання маленьких бізнесів, які починають з чогось найменшого і потім ростуть разом з нами”.

Навіть під час важких випробувань, як пандемія Covid-19 та російське повномасштабне вторгнення, сервіс OLX залишався надійною підтримкою для людей. Компанія активно співпрацювала з фондами та різноманітними організаціями, щоб підтримати своїх користувачів у найважчий для країни час.

“Ми допомогли нашій Державній службі з надзвичайних ситуацій. Придбали єдиний в Україні, ми називаємо його “молодший брат робота Оптимуса Прайма”, великий МАН зі стрілою понад 55 метрів, якого в Україні не було ніколи. Зрештою, ми це робимо тільки в кооперації з відомими фондами. Обираємо не те, що нам подобається, ми в них питаємо, що є найбільш необхідним. Бо всі зараз донатять на перемогу, на армію, на дрони, це дуже правильно, що це роблять,, а от такі проєкти, вони десь залишаються в тіні”, - додає директор департаменту клієнтського сервісу OLX в Україні та Центральній Азії Ігор Сироватко.

Однією з важливих ініціатив стала співпраця з фондом Сергія Притули у межах проєкту “NEST”. Компанія задонатила гроші, дозволивши багатьом родинам на Київщині повернутися додому.

“Це проєкт з побудови модульних будинків у зруйнованих селах Київщини, у Макарівській територіальній громаді. Ми там задонатили пів мільйона доларів, а також створили платформу для подальшого збору коштів на будиночки. Більше сотні родин уже заселились і живуть там. Вони повернулися у свій двір. Відтак вже на своїй території відбудовує свій будинок”, - зазначає Ігор Сироватко.

Компанія, як і всі українці, з нетерпінням чекає та вірить у перемогу. Щоб вкотре стати пліч-о-пліч з народом та відбудувати Україну.