Ісус — це чесність. Перш за все
Христос теж міг би оголосити перемир’я з дияволом напередодні юдейського свята Песах
Диявол і пропонував Йому просто поклонитися й одержати все. Але Він знав, що свобода приходить через муки, смерть і воскресіння.
Диявол — лише Дух, який втілюється в людях. Сьогодні він утілився в росіянах.
Україні пропонують перемир’я. Щось наплутали у Ватикані. Пасха — це свято жертви Христової, свято страждань і перемоги. Перемир’ям не здобуваються перемоги.
Думаю, якби Христос зустрів Папу Франциска дорогою з Риму, то на запитання Понтифіка: Quo vadis? - відповів би: іду знову помирати за тебе
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Думаю, якби Христос зустрів Папу Франциска дорогою з Риму, то на запитання Понтифіка: Quo vadis? - відповів би: іду знову помирати за тебе.
Ісус — це чесність. Перш за все. Це любов і жертва. І це безкомпромісність у боротьбі зі злом. Шкода, що ті, хто називає себе Його слугами, геть забувають, чого навчав Учитель.
Про автора. Василь Зима, журналіст
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