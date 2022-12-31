Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Американські аналітики звертають увагу, що Путін відкрив двері для подальшої інституціалізації корупції через маніпуляції російською внутрішньою правовою сферою. 29 грудня він схвалив указ, який звільняє всіх російських чиновників, у тому числі військовослужбовців і правоохоронців, від обов’язку оприлюднювати декларації про доходи.

Дія указу поширюється на військовослужбовців, працівників органів внутрішніх справ, осіб, які перебувають на службі в росгвардії, працівників пенітенціарної системи та слідчої системи, а також осіб на посадах у тимчасово окупованих Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.

Указ також скасовує заборону на отримання військовослужбовцями "благодійних" подарунків у зв’язку з участю в бойових діях в Україні. Видання The Insider зазначило, що цей указ фактично може дозволити російським чиновникам, залученим у війну, конфіскувати приватну власність українських мешканців окупованих територій, оскільки така власність може юридично класифікуватися як "благодійні подарунки".

13 грудня, держдума РФ схвалила законопроєкт про скасування кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на окупованих територіях України "для захисту інтересів Росії".

15 грудня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав рішення РФ скасувати відповідальність за злочини, вчинені росіянами на окупованих територіях України, легалізацією зґвалтувань, убивств і мародерств.

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