Про це Подоляк написав у Twitter.

При цьому радни голови ОП назвав такі злочини "основними інструментами російської держави".

"Зняття держдумою РФ відповідальності за злочини на окупованих територіях, що були здійснені "в інтересах Росії", - це фактична легалізація мародерств, зґвалтувань і вбивств як основних інструментів російської держави. Тепер розумієте, навіщо потрібен міжнародний спецтрибунал?" - написав Подоляк.

Зняття Держдумою Рф відповідальності за злочини на окупованих територіях, що були здійснені «в інтересах Росії», – це фактична легалізація мародерств, зґвалтувань і вбивств як основних інструментів російської держави. Тепер розумієте, навіщо потрібен міжнародний спецтрибунал? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 15, 2022

Раніше, 13 грудня, держдума РФ схвалила у першому читанні законопроєкт про скасування кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на окупованих територіях України "для захисту інтересів Росії".

Президент Володимир Зеленський розповів Європарламенту про воєнні злочини РФ і закликав збільшити зусилля щодо створення спецтрибуналу.

США опрацьовують ініціативу створення спецтрибуналу для РФ під егідою ООН.