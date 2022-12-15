"Легалізація зґвалтувань, убивств і мародерств": Подоляк про рішення РФ не карати за злочини в Україні
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав рішення РФ скасувати відповідальність за злочини, вчинені росіянами на окупованих територіях України, легалізацією зґвалтувань, убивств і мародерств
Про це Подоляк написав у Twitter.
При цьому радни голови ОП назвав такі злочини "основними інструментами російської держави".
"Зняття держдумою РФ відповідальності за злочини на окупованих територіях, що були здійснені "в інтересах Росії", - це фактична легалізація мародерств, зґвалтувань і вбивств як основних інструментів російської держави. Тепер розумієте, навіщо потрібен міжнародний спецтрибунал?" - написав Подоляк.
- Раніше, 13 грудня, держдума РФ схвалила у першому читанні законопроєкт про скасування кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на окупованих територіях України "для захисту інтересів Росії".
- Президент Володимир Зеленський розповів Європарламенту про воєнні злочини РФ і закликав збільшити зусилля щодо створення спецтрибуналу.
- США опрацьовують ініціативу створення спецтрибуналу для РФ під егідою ООН.
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