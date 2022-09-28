English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Боротьба за свободу слова
Головна війна з Росією ISW спрогнозував, коли Путін оголосить анексію окупованих територій України

ISW спрогнозував, коли Путін оголосить анексію окупованих територій України

28 вересня, 2022 середа
07:00
війна з Росією путін путлер

Інститут вивчення війни вважає, що РФ може "переформулювати своє вторгнення в Україну", а також дає оцінку псевдореферендумам на окупованих територіях

Про це детально йдеться у звіті ISW від 27 вересня.

Коли Путін оголосить анексію окупованих територій

Російська влада на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України завершила 27 вересня так звані референдуми щодо анексії, заявивши, що кожен такий "референдум" отримав підтримку від 87 до 99% українців.

Експерти припускають, що диктатор Путін, ймовірно, оголосить про російську анексію окупованих українських територій 30 вересня.

"Завершення "референдумів" є останньою передумовою для того, щоб президент Росії Володимир Путін проголосив анексію Росією окупованої території України. Путін дотримувався подібного підходу, коли він незаконно анексував український Крим у 2014 році: фіктивний референдум, за яким послідував президентський указ про визнання та договір про приєднання, який федеральні збори Росії офіційно схвалили протягом п’яти днів після фіктивного кримського референдуму", - йдеться в повідомленні.

Інститут нагадує свій прогноз, що Путін анексує окуповані українські території до 1 жовтня чи відразу після нього, щоб уможливити примусовий призов українського цивільного населення в російську армію в рамках осіннього призовного циклу.

Мобілізація росіян

Також аналітики кажуть, що російські війська відправляють нещодавно мобілізованих військовослужбовців Західного військового округу (ЗВО) на фронт у Херсонській та Харківській областях без попередньої підготовки. І навряд чи мобілізовані, пройшовши день-два навчання, суттєво посилять російські позиції, постраждалі від українських контрнаступів на Півдні та Сході.

Вторгнення РФ: нове формулювання

В Інституті вважають, що російські офіційні особи можуть спробувати переформулювати своє вторгнення в Україну та окупацію анексованої української території як "антитерористичну операцію".

Інші ключові висновки ISW:

  • Українські війська зміцнюють свої позиції на східному березі річки Оскіл та досягли подальших успіхів на околицях Лиману
  • ЗСУ продовжують завдавати ударів по російських наземних лініях зв'язку в рамках контрнаступу на Півдні, зокрема, зриваючи спроби росіян побудувати баржеву переправу
  • Російські війська продовжували безуспішні наступальні операції навколо Бахмута і на захід від Донецька, все частіше використовуючи каральні підрозділи
  • Окупанти завдали серйозної шкоди українському аеродрому в Кривому Розі та продовжили регулярні повітряні й ракетні удари на Півдні України
  • Російська влада встановлює контрольно-пропускні пункти на кордонах Росії для примусової мобілізації російських чоловіків, які намагаються її уникнути шляхом втечі з країни
  • Російські посадовці створюють умови для примусової мобілізації або призову українських цивільних осіб на територіях окупованої України, які незабаром можуть бути анексовані
  • Російська анексія окупованих Донецької та Луганської областей, ймовірно, посилить напруженість у лавах "ДНР" та "ЛНР", які регулярно бунтують, коли їх змушують воювати за межами своїх областей

Ввечері 27 вересня російські загарбники оголосили, що підрахували 100% голосів псевдореферендуму, який пройшов на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Як відомо, Велика Британія запровадила санкції проти учасників псевдореферендумів РФ на тимчасово окупованих територіях України. А палата громад парламенту Канади одноголосно прийняла заяву про засудження фейкових референдумів. Своєю чергою ООН не визнає "референдуми" справжнім проявом волі українців.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
Володимир Путін
референдум
Луганщина
мобілізація
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
Запорізька область
Військові новини
Читайте також:
Роквелл B-1 Лансер
27 вересня, 2022 вiвторок
США можуть без використання ядерної зброї знищити армію РФ одним потужним ударом, - авіатор Хазан
осінь
26 вересня, 2022 понедiлок
Синоптик Наталка Діденко пообіцяла українцям майже літню погоду
Путін та Лукашенко. Сочі, 2022 рік
26 вересня, 2022 понедiлок
Путін та Лукашенко зустрілися у Сочі та зробили спільну заяву щодо відносин із Заходом
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.74
    Купівля 40.74
    Продаж 41.72
  • EUR
    Купівля 39.19
    Продаж 40.38
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
28 вересня
07:18
масові поховання людей в Ізюмі 16.09.2022
На деокупованій території Харківщині зафіксували понад 580 воєнних злочинів Росії
06:30
Артем Іванов
В Україні ліквідували російського старшого лейтенанта, - офіцер ЗСУ Штефан
06:12
Розмарі Дікарло
ООН не визнає "референдуми" справжнім проявом волі українців, - заступниця генсека Дікарло
05:53
Талібан
РФ постачатиме до Афганістану нафтопродукти, газ і пшеницю. Таліби підписали попередню угоду
05:30
Ерлінг Холанд, Ліга націй
Ліга націй: підсумки групового етапу
04:57
Віталій Миколенко, збірна України, збірна Шотландії, Ліга націй
Ліга націй: результати всіх матчів 27 вересня
04:16
Джо Байден
США готуються надати Україні допомогу на понад $1,1 млрд, - Reuters
03:59
Андрій Ярмоленко (в центрі)
Євро-2024: стало відомо, у якому кошику буде Україна на жеребкуванні відбору
03:30
Джорджія Мелоні
Зеленський привітав лідерку правої партії Мелоні з перемогою на виборах в Італії
02:48
українська артилерія
ЗСУ вдарили по контрольно-спостережному пункті росіян на Херсонщині
02:43
У Чорному морі маневрують 6 російських кораблів. Напоготові 24 крилаті ракети
02:33
ППО збила російський штурмовик Су-25
02:26
Знищений російський танк
Південний фронт: Російські танки наступали на напрямку Чкалове – Безіменне. Один - підірвався, два - відступили
02:08
Збірна України U-21, молодіжна збірна України з футболу
Молодіжна збірна України вперше за 12 років зіграє на чемпіонаті Європи U-21
01:42
Росія обстріляла Сумську область з артилерії
01:26
Олександр Петраков
Петраков назвав футболістів, які винні за невдалий результат матчу Україна - Шотландія
01:22
Baltic Pipe
Реальна енергонезалежність і відповідь на шантаж Росії: у Польщі офіційно відкрили газопровід Baltic Pipe
01:16
Миколаїв
У Миколаєві прогриміли вибухи
01:10
Український тенісист Олександр Овчаренко
Українець Овчаренко переміг російського тенісиста Данілова на турнірі в Італії
00:56
Токмак, Запорізька область
ЗСУ знищили російську базу в Токмаку
00:40
зерно-війна
Росія готує ґрунт, щоб спробувати зірвати зернову ініціативу, – Зеленський
00:39
Росіяни оголосили результати псевдореферендуму в "Л/ДНР" та на окупованих частинах Запорізької і Херсонської областей
00:28
Євробачення
За право приймати Євробачення-2023 змагатимуться Ліверпуль і Глазго
00:22
Володимир Путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 27 вересня
00:21
Українська армія ЗСУ
Зеленський анонсував хороші новини з фронту
2022, вiвторок
27 вересня
23:58
Інфографіка
Артем Довбик, збірна України, збірна Шотландії
Ліга націй: який вигляд має підсумкова турнірна таблиця групи збірної України
23:46
Ентоні Блінкен
Україна "має абсолютне право" повернути свої землі, - Блінкен
23:46
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський на Радбезі ООН озвучив 5 порушень міжнародного правопорядку Росією та єдиний шлях, аби їх зупинити
23:38
збірна України, збірна Шотландії, Ліга націй
Збірна України зіграла внічию з Шотландією і не вийшла в елітний дивізіон Ліги націй
23:26
Зеленський у Радбезі ООН
Це лише питання часу, коли Росія зруйнує останню міжнародну інституцію, яка ще може діяти, - Зеленський у Радбезі ООН
23:10
Арвідас Анушаускас
Литва передасть зимову форму близько 25 тисячам захисників України
23:08
Білий дім
Білий дім попросив Конгрес виділити додаткові $35 млн для ядерної безпеки України, - CNN
23:07
Черга на кордоні Росії після оголошення мобілізації
Кількість росіян, які в'їхали до Євросоюзу, зросла на 30% за тиждень
22:57
Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
Витоки газу з "Північних потоків" – результат навмисних дій, - прем’єрка Данії
22:20
Українська ППО ЗСУ
Росіяни вдарили по Одещині та Кривому Рогу ракетами Х-59. Їх збила українська ППО
21:57
Загалом Кабмін виділив на відновлення інфраструктури Київщини 700 млн грн
На відновлення інфраструктури на Київщині Кабмін додатково виділив 300 млн грн
21:56
nord stream 1 Північний потік газ
Спецслужби США попереджали Німеччину про можливі диверсії на "Північному потоці", – ЗМІ
21:46
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Протягом наступних шести місяців Росія ймовірно мобілізує від 700 тисяч до 1 млн. Колонка Сергія Згурця
21:35
Українські гімнасти не хочуть сидіти за одним столом з представниками країни-агресора
"Вважаємо неприйнятним сідати за один стіл з представниками країни-агресора": Українська федерація гімнастики бойкотуватиме Конгрес ФІЖ 2022
21:30
На фінсько-російському кордоні
Фінські прикордонники ініціювали побудову паркану на кордоні з Росією
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV