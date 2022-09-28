Про це детально йдеться у звіті ISW від 27 вересня.

Коли Путін оголосить анексію окупованих територій

Російська влада на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України завершила 27 вересня так звані референдуми щодо анексії, заявивши, що кожен такий "референдум" отримав підтримку від 87 до 99% українців.

Експерти припускають, що диктатор Путін, ймовірно, оголосить про російську анексію окупованих українських територій 30 вересня.

"Завершення "референдумів" є останньою передумовою для того, щоб президент Росії Володимир Путін проголосив анексію Росією окупованої території України. Путін дотримувався подібного підходу, коли він незаконно анексував український Крим у 2014 році: фіктивний референдум, за яким послідував президентський указ про визнання та договір про приєднання, який федеральні збори Росії офіційно схвалили протягом п’яти днів після фіктивного кримського референдуму", - йдеться в повідомленні.

Інститут нагадує свій прогноз, що Путін анексує окуповані українські території до 1 жовтня чи відразу після нього, щоб уможливити примусовий призов українського цивільного населення в російську армію в рамках осіннього призовного циклу.

Мобілізація росіян

Також аналітики кажуть, що російські війська відправляють нещодавно мобілізованих військовослужбовців Західного військового округу (ЗВО) на фронт у Херсонській та Харківській областях без попередньої підготовки. І навряд чи мобілізовані, пройшовши день-два навчання, суттєво посилять російські позиції, постраждалі від українських контрнаступів на Півдні та Сході.

Вторгнення РФ: нове формулювання

В Інституті вважають, що російські офіційні особи можуть спробувати переформулювати своє вторгнення в Україну та окупацію анексованої української території як "антитерористичну операцію".

Інші ключові висновки ISW:

Українські війська зміцнюють свої позиції на східному березі річки Оскіл та досягли подальших успіхів на околицях Лиману

ЗСУ продовжують завдавати ударів по російських наземних лініях зв'язку в рамках контрнаступу на Півдні, зокрема, зриваючи спроби росіян побудувати баржеву переправу

Російські війська продовжували безуспішні наступальні операції навколо Бахмута і на захід від Донецька, все частіше використовуючи каральні підрозділи

Окупанти завдали серйозної шкоди українському аеродрому в Кривому Розі та продовжили регулярні повітряні й ракетні удари на Півдні України

Російська влада встановлює контрольно-пропускні пункти на кордонах Росії для примусової мобілізації російських чоловіків, які намагаються її уникнути шляхом втечі з країни

Російські посадовці створюють умови для примусової мобілізації або призову українських цивільних осіб на територіях окупованої України, які незабаром можуть бути анексовані

Російська анексія окупованих Донецької та Луганської областей, ймовірно, посилить напруженість у лавах "ДНР" та "ЛНР", які регулярно бунтують, коли їх змушують воювати за межами своїх областей

Ввечері 27 вересня російські загарбники оголосили, що підрахували 100% голосів псевдореферендуму, який пройшов на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Як відомо, Велика Британія запровадила санкції проти учасників псевдореферендумів РФ на тимчасово окупованих територіях України. А палата громад парламенту Канади одноголосно прийняла заяву про засудження фейкових референдумів. Своєю чергою ООН не визнає "референдуми" справжнім проявом волі українців.

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